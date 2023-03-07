Рано радовались. ВСУ свели на нет старания россиян, решивших водрузить свой флаг над Бахмутом — видео 7 марта, 12:14 Российский флаг над Бахмутом развевался недолго (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Facebook)

Несмотря на бравые заявления главаря российской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина об успехах РФ в Бахмуте, ситуацию в городе его наемники по-прежнему не контролируют.

Более того, благодаря профессионализму и стойкости Сил обороны, все усилия оккупантов водрузить флаг РФ над занятой ими частью города сводятся на нет.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях во вторник, 7 марта.

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На нем видно, как украинские военные ведут огонь по захваченному вагнеровцами зданию, и в результате одного точного выстрела сносят часть крыши вместе с российским триколором, преждевременно вывешенным там чересчур самоуверенными захватчиками.