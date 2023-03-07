В Бахмуте сейчас делается «очень большое дело»: в ВСУ объяснили, какое
Украинский военный возле самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С, район Бахмута (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)
Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что сейчас в Бахмуте Донецкой области Силы обороны делают «очень большое дело».
«И в Бахмуте сейчас делается очень великое дело. На востоке, особенно в Бахмуте, где сейчас эпицентр боевых действий, стачивается этот потенциал, ломается боевой дух россиян. В то же время наши резервы готовятся, в частности, благодаря партнерам, на новой технике, чтобы потом было гораздо легче, с гораздо меньшими потерями была возможность выбить врага с нашей территории полностью», — рассказал Череватый в интервью Radio NV.
Он напомнил, что битва за Бахмут длится много месяцев.
«Россияне сконцентрировали на этом направлении даже не регулярные вооруженные силы, которые тоже не очень [умны] в том, чтобы щадить свой личный состав. Но даже они не могли себе позволить то, что могла позволить себе преступная организация Вагнера», — отметил Череватый.
Он отметил, что сейчас в битве за Бахмут будет многое зависеть от того, кто удачно использует для перегруппировки и подготовки резервов весеннее бездорожье, когда станет невозможным движение техники.
"И именно тогда будут ключевые события", - прогнозирует Череватый.
Как сообщалось ранее, украинское военное руководство во время заседания ставки верховного главнокомандующего 6 марта высказалось за продолжение оборонной операции в Бахмуте.