В Бахмуте сейчас делается «очень большое дело»: в ВСУ объяснили, какое 7 марта, 08:50 Украинский военный возле самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С, район Бахмута (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что сейчас в Бахмуте Донецкой области Силы обороны делают «очень большое дело».



«И в Бахмуте сейчас делается очень великое дело. На востоке, особенно в Бахмуте, где сейчас эпицентр боевых действий, стачивается этот потенциал, ломается боевой дух россиян. В то же время наши резервы готовятся, в частности, благодаря партнерам, на новой технике, чтобы потом было гораздо легче, с гораздо меньшими потерями была возможность выбить врага с нашей территории полностью», — рассказал Череватый в интервью Radio NV.

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Он напомнил, что битва за Бахмут длится много месяцев.

«Россияне сконцентрировали на этом направлении даже не регулярные вооруженные силы, которые тоже не очень [умны] в том, чтобы щадить свой личный состав. Но даже они не могли себе позволить то, что могла позволить себе преступная организация Вагнера», — отметил Череватый.

Он отметил, что сейчас в битве за Бахмут будет многое зависеть от того, кто удачно использует для перегруппировки и подготовки резервов весеннее бездорожье, когда станет невозможным движение техники.

"И именно тогда будут ключевые события", - прогнозирует Череватый.

Как сообщалось ранее, украинское военное руководство во время заседания ставки верховного главнокомандующего 6 марта высказалось за продолжение оборонной операции в Бахмуте.