Пытались спрятаться после неудачного штурма. Пограничники ликвидировали группу вагнеровцев в Бахмуте — видео 7 марта, 11:00 Пограничники ликвидировали группу вагнеровцев в Бахмуте (Фото:Кадр видео МВД Украины)

В Бахмуте украинские пограничники ликвидировали группу «вагнеровцев», которые пытались спрятаться после неудачного штурма.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МВД Украины.

Группа российских наемников из ЧВК Вагнер пыталась атаковать один из украинских опорных пунктов. Украинские защитники остановили штурмовиков в ближнем бою.

Видео дня

Потеряв часть своих сил, оккупанты начали отходить.

Нацгвардейцы с помощью дрона выследили беглых захватчиков, а пограничники-минометчики точным огнем уничтожили по меньшей мере семерых оккупантов.

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже более полугода. По данным Минобороны Украины, ежедневно РФ теряет до 500 военных погибшими и ранеными, пытаясь штурмовать город. Это в пять раз больше украинских потерь, согласно оценке разведки НАТО.

Украинское военное руководство во время заседания ставки верховного главнокомандующего 6 марта высказалось за продолжение оборонной операции в Бахмуте.