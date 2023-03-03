Попался на лжи. Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте 3 марта, 15:05 Евгений Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте (Фото:Центр национального сопротивления)

Владелец российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин попался на лжи о якобы «окружение» его боевиками Бахмута Донецкой области. Своими видео российский террорист лишь имитирует пребывание в городе.

Пригожин 3 марта опубликовал видео, на котором он говорит о якобы окружении Бахмута. Как выяснили в Центре национального сопротивления (ЦНС), само видео записано даже не на окраине города, поскольку туда Пригожина не пускает его охрана.

Видео дня

Проанализировав местность на видео, в ЦНС установили, что главарь «вагнеровцев» находится в селе Парасковеевка в окрестностях Бахмута. О захвате этого населенного пункта враг объявил 20 февраля.



Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

«Видео Пригожина провокативное и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с требованием распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства», — объясняют в ЦНС.



Пригожин уже не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. В январе он выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты Соледара, когда за город еще продолжались бои.

Бои за Бахмут продолжаются, ВСУ остаются в городе и продолжают его оборону.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Она подчеркнула, что удержание города является военным, а не политическим решением.

1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из Бахмута.



2 марта Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону и обессиливают оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.