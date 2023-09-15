Бойцы ВСУ дурачат оккупантов деревянными ПТРК — видео 15 сентября, 10:27 ВСУ заставляют противника тратить боеприпасы на фальшивые цели (Фото:Скриншот видео nevedimka123/X)

На днях американский телеканал CNN рассказал о хитрой тактике украинской армии, благодаря которой российские захватчики тратят свои боеприпасы не на военную технику ВСУ, а на приманки.

Как сообщалось, для этого компания Метинвест изготавливает специальные муляжи, которые обычно становятся мишенью для оккупантов «почти сразу после развертывания», что говорит об их высокой эффективности.

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В свою очередь бойцы Сил обороны наловчились создавать подобные приманки буквально из подручных средств.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что украинские защитники используют для этих целей деревянные муляжи противотанковых ракетных комплексов.

Военные устанавливают такие ПТРК в разных местах по всей линии фронта, и ждут, пока оккупанты клюнут, а если этого не происходит, меняют позицию, пока фальшивый ПТРК не станет, наконец, целью одураченных россиян.

Приманка для русосвиней дерев'яний ПТРК 👍



Міняємо позицію на ції позиції свинособачої покльовки не було 😁 pic.twitter.com/ZYkiCMgGJP — Сергій Нещадим (@nevedimka123) September 14, 2023