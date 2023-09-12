CNN: Сотни единиц оружия, уничтоженного Россией в Украине, были муляжами 12 сентября, 08:18 По данным СNN, так выглядит фейковая система ПВО (Фото:Скриншот видео CNN)

Украина успешно создает муляжи своей военной техники и подменяет ее на поле боя — Россия уничтожила уже сотни таких приманок. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, изготавливает «впечатляющее количество» копий украинская горно-металлургическая компания Метинвест олигарха Рината Ахметова. Как пишут журналисты, они становились мишенью для оккупантов почти сразу после развертывания.

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Идея заключается в том, чтобы с неба вид приманок был «достойным для атак» и при этом на них не тратили много денег. А цель — спасти жизни украинцев и заставить россиян попусту использовать свои собственные ресурсы.

«Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги, используя беспилотники и ракеты для уничтожения наших приманок. В конце концов беспилотники и ракеты стоят дорого. Наши модели намного, намного дешевле», — рассказал неназванный представитель компании.

Например, цена 155-миллиметровой британско-американской гаубицы М777 несколько миллионов долларов, а ее копию создают из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.

В компании рассказали CNN, что сначала приманки изготавливали для фронта в спешке, чтобы Украина «выглядела более вооруженной». Однако когда оружия становилось все больше, у работников появлялось время, чтобы делать свои муляжи более совершенными. Если какая-то модель слишком долго «живет» на поле боя, то дизайнеры изготавливают новую приманку.

«Мы считаем не количество изготовленных муляжей, а количество уничтоженных. И это для нас главное. Чем быстрее наши муляжи будут уничтожены, тем лучше для нас», — подчеркнул представитель компании.

Ранее в Метинвесте заявили, что наладили серийное производство инженерных сооружений, выполняющих роль «ловцов ланцетов», защищая военную технику ВСУ от атак дронов противника.