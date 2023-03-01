ВСУ показали, как дурачат оккупантов фальшивой артиллерией и техникой — видео 1 марта, 10:31 Украинские военные соорудили фальшивые М777 и FMTV (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Многие заметили, что генштаб РФ в своих сводках регулярно заявляет об уничтожении в Украине какого-то фантастического количества американской техники, не предоставляя каких-либо доказательств своих слов.

Одних только РСЗО HIMARS, как утверждает его спикер Игорь Конашенков, россияне «взорвали» уже якобы до 50 единиц, что сопоставимо с общим количеством этих систем на вооружении ВСУ.

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Такие заявления неоднократно разоблачались как откровенная ложь, однако за этими фейками может быть и реальная основа, хоть и не такая, на которую рассчитывали оккупанты.

Дело в том, что ВСУ зачастую используют в качестве приманки для российской разведки различные макеты, в том числе надувные HIMARS, которые специально шьются для этих целей в Чехии.

Не отстают и сами украинские военные, которые для введения противника в заблуждение собирают фальшивую технику и вооружения буквально из подручных средств.

В частности, как видно на обнародованном видео с передовой, для приманивания российской артиллерии и дронов-камикадзе они соорудили копии гаубицы М777 и грузовика FMTV.

При этом, судя по ранее обнародованным в соцсетях видео, дурачить захватчиков у украинской армии выходит очень неплохо.