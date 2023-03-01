ВСУ показали, как дурачат оккупантов фальшивой артиллерией и техникой — видео

1 марта, 10:31
Поделиться:
Украинские военные соорудили фальшивые М777 и FMTV (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Украинские военные соорудили фальшивые М777 и FMTV (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Многие заметили, что генштаб РФ в своих сводках регулярно заявляет об уничтожении в Украине какого-то фантастического количества американской техники, не предоставляя каких-либо доказательств своих слов.

Одних только РСЗО HIMARS, как утверждает его спикер Игорь Конашенков, россияне «взорвали» уже якобы до 50 единиц, что сопоставимо с общим количеством этих систем на вооружении ВСУ.

Видео дня

Читайте также:
В РФ похвастались «трофейными» HIMARS. Оказалось — это осколки ракет после ударов ВСУ

Такие заявления неоднократно разоблачались как откровенная ложь, однако за этими фейками может быть и реальная основа, хоть и не такая, на которую рассчитывали оккупанты.

Читайте также:

Деревянные муляжи HIMARS практически не отличаются от настоящих (Фото:Генштаб) Нетрадиционная тактика. Украина заставляет РФ тратить дорогие Калибры на деревянные муляжи HIMARS — WP

Дело в том, что ВСУ зачастую используют в качестве приманки для российской разведки различные макеты, в том числе надувные HIMARS, которые специально шьются для этих целей в Чехии.

Не отстают и сами украинские военные, которые для введения противника в заблуждение собирают фальшивую технику и вооружения буквально из подручных средств.

В частности, как видно на обнародованном видео с передовой, для приманивания российской артиллерии и дронов-камикадзе они соорудили копии гаубицы М777 и грузовика FMTV.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1630850445374640128?s=20

При этом, судя по ранее обнародованным в соцсетях видео, дурачить захватчиков у украинской армии выходит очень неплохо.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Военная техника Вооружение Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X