Добыча Ланцета: ВСУ показали свою «бронетехнику», уничтоженную беспилотником РФ. Оккупанты будут разочарованы
Оккупанты, порой, даже не могут отличить военную технику от комбайна (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)
Силы обороны продолжают использовать фальшивые цели в качестве приманки для российских беспилотников-камикадзе Ланцет.
То, что военные РФ неспособны отличить танки даже от сельскохозяйственной техники, стало ясно после того, как они обнародовали в соцсетях видео с уничтожением нескольких комбайнов, заявив, что это якобы Leopard 2.
Позже украинские военные рассказали об ударе оккупантов по деревянному макету, который те также приняли за бронетехнику.
«Пацаны, пид*ры подбили только что мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие еба*утые… По новостям пройдет, что ВКС России разх*ярили Leopard 2. Опять. Ой долбо*бы. Я не думал, что они такие тупые», — отметил один из бойцов.
А на этот раз россияне похвастались уничтожением украинской САУ 2С1 Гвоздика, которая также оказалась всего лишь фальшцелью.