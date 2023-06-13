Добыча Ланцета: ВСУ показали свою «бронетехнику», уничтоженную беспилотником РФ. Оккупанты будут разочарованы 13 июня, 10:36 Оккупанты, порой, даже не могут отличить военную технику от комбайна (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Силы обороны продолжают использовать фальшивые цели в качестве приманки для российских беспилотников-камикадзе Ланцет.

То, что военные РФ неспособны отличить танки даже от сельскохозяйственной техники, стало ясно после того, как они обнародовали в соцсетях видео с уничтожением нескольких комбайнов, заявив, что это якобы Leopard 2.

Видео дня

Минобороны РФ показало "видео уничтожения танков Leopard". При ближайшем рассмотрении они оказались комбайнами pic.twitter.com/IEgdPGvfJ3 — Грани.Ру (@GraniTweet) June 6, 2023

Позже украинские военные рассказали об ударе оккупантов по деревянному макету, который те также приняли за бронетехнику.

«Пацаны, пид*ры подбили только что мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие еба*утые… По новостям пройдет, что ВКС России разх*ярили Leopard 2. Опять. Ой долбо*бы. Я не думал, что они такие тупые», — отметил один из бойцов.

Тупая русня выложила видео, как бодбивает деревянный «Leopard»



Вата хавай …)) pic.twitter.com/dqcx6zDTVf — ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikIR) June 11, 2023

А на этот раз россияне похвастались уничтожением украинской САУ 2С1 Гвоздика, которая также оказалась всего лишь фальшцелью.

Пафосний приліт російського БПЛА-камікадзе типу "Ланцет" по макету САУ 2С1 "Гвоздика".😉 pic.twitter.com/M3pmXqWdzW — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) June 12, 2023