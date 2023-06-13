Добыча Ланцета: ВСУ показали свою «бронетехнику», уничтоженную беспилотником РФ. Оккупанты будут разочарованы

13 июня, 10:36
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Оккупанты, порой, даже не могут отличить военную технику от комбайна (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Оккупанты, порой, даже не могут отличить военную технику от комбайна (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Силы обороны продолжают использовать фальшивые цели в качестве приманки для российских беспилотников-камикадзе Ланцет.

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То, что военные РФ неспособны отличить танки даже от сельскохозяйственной техники, стало ясно после того, как они обнародовали в соцсетях видео с уничтожением нескольких комбайнов, заявив, что это якобы Leopard 2.

Видео дня

Позже украинские военные рассказали об ударе оккупантов по деревянному макету, который те также приняли за бронетехнику.

«Пацаны, пид*ры подбили только что мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие еба*утые… По новостям пройдет, что ВКС России разх*ярили Leopard 2. Опять. Ой долбо*бы. Я не думал, что они такие тупые», — отметил один из бойцов.

А на этот раз россияне похвастались уничтожением украинской САУ 2С1 Гвоздика, которая также оказалась всего лишь фальшцелью.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Беспилотники САУ Война России против Украины танки Leopard

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