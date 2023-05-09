Жест отчаяния. Коллаборант Сальдо «защебетал соловьиной» в жалкой попытке призвать украинцев к «миру» 9 мая, 16:19 Предатель Сальдо решил вдруг вспомнить про «дружбу народов» (Фото:Скриншот видео NatashaEvkova/Twitter)

В преддверии контрнаступления ВСУ Владимир Сальдо, назначенный РФ гауляйтером временно оккупированных районов Херсонской области, неожиданно обратился к украинским военным.

В качестве повода он решил использовать так называемый «день победы», назвав его «объединяющим праздником».

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При этом свое видеообращение прокремлевский коллаборант записал на украинском языке, что может говорить о его отчаянном желании добиться хотя бы самой ничтожной доли расположения со стороны военнослужащим Сил обороны, чтобы донести до них свои пропагандистские тезисы.

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«Лично хочу обратиться к украинским воинам. Парни… Мы не враги. Поймите, мы большей частью родные люди. И было время, когда мы, может, и спорили, а может, и не спорили, но у нас есть все для того, чтобы забыть споры», — заявил пособник военных преступников в жалкой попытке убедить украинских героев стать такими же ничтожными предателями, как и он сам.

Впрочем, как бы Сальдо не изворачивался на фоне все четче вырисовывающегося краха кремлевского режима, реакцией на его мольбы о «дружбе народов» стали лишь издевательства, напоминания о неотвратимости расплаты за госизмену и прогнозы по поводу его ликвидации.