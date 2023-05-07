Россия будет в панике, когда мы начнем контрнаступление — замминистра обороны 7 мая, 20:36 Украинский танк на восточном направлении (архивное фото) (Фото:Radio Free Europe / Serhii Nuzhnenko)

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов говорит, что вся Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление.



Об этом он сказал в интервью британской The Independent.

Гаврилов говорит, что контрнаступление разоблачит правду, скрываемую российской пропагандой.

«Мы начнем наше контрнаступление – когда и где – это сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет] Россия будет в панике; вы увидите много паники. Они [россияне] до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину происходящего на самом деле. Эту войну выиграют на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете», — говорит замминистра.

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Гаврилов напомнил, что по данным украинского Генштаба, Россия потеряла около 200 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения. Кремль скрывает масштабы потерь от собственного народа, но отмечает он, сделать это будет невозможно, когда Украина начнет отвоевывать территорию, и эти потери вырастут еще больше.

«Вы не можете обманывать свой народ на протяжении многих лет… особенно если они начинают видеть разницу на местах, они начинают видеть убитых и раненых, они будут видеть семьи, потерявшие своих мужчин. Смерть сына, мужа или брата не скроешь. Они [Москва] испытают от этого последствия», — говорит Гаврилов.

«Я не удивлюсь, если однажды – возможно, в этом или в следующем месяце – мы увидим нечто, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее военных сил или [ее] экономики», - добавил он.

Говоря о вооруженной помощи от союзников Гаврилов призвал предоставить Украине техническое преимущество.

«Доверяйте нам. Будьте позитивнее к Украине и помогите нам достичь результата», — сказал он.

Гаврилов также прокомментировал цели контрнаступления.

«Ничто не помешает нам вернуть эту часть нашей территории, и мы очень открыты по этому поводу. Мы готовы сделать это. Россия должна принять это как неизбежную часть этой войны», — сказал он по поводу Крыма.

Гаврилов добавил, что ситуация может начать очень быстро изменяться после многих месяцев конфликта.

«Могу только сказать, что мы делаем все возможное, чтобы поскорее закончить войну. Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы», — подытожил он.