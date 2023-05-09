Страх и неуверенность. Какие настроения царят в РФ 9 мая — Фесенко 9 мая, 15:01 Российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Политолог Владимир Фесенко в эфире Radio NV рассказал, что лейтмотивом «празднования» 9 мая в России в этом году являются страх и неуверенность.

«Сейчас новая ситуация, потому что сейчас не столько, возможно, ожидают, что он скажет на этом параде победобесия. А ожидают, там, возможно, что-нибудь произойдет», — отметил Фесенко в интервью Radio NV, комментируя празднование 9 мая в Москве.

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По словам политолога, «тревожные ожидания в Москве» в этот день появились впервые не только за время существования современной России, «а вообще за много-много лет».

««Хлопки» на разных не только оккупированных территориях, а уже и на территории самой России. И война приходит в саму Россию. Думаю, что страх, неуверенность, вот это главный лейтмотив этого нынешнего «празднования». Путину не то, что нечем отчитываться и что-то предъявить как свою победу, наоборот: ощущение поражения и страха, вот что сейчас ассоциируется с нынешним 9 мая в России», — констатировал он.

Также Фесенко упомянул о загадочных взрывах беспилотников в Кремле, которые он назвал «странной историей, которая многих испугала и символически стала унижением для Путина и России».

«Даже то, что меры безопасности усилены в Москве, дворники с рациями, как шутят даже прокремлевские Telegram-каналы, полицейские с антидроновыми ружьями и тому подобное. Какая-то не праздничная атмосфера, кстати, отменили прием [в Кремле], это тоже был ритуал», — отметил политолог.

Он также обратил внимание на то, что Путин готов постоять на трибуне с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, но не готов встречаться с ветеранами и российскими военными с Донбасса "или не хочет демонстрировать двойника для них.

«Поэтому ситуация по деталям как раз выглядит очень и очень показательной, нет этого праздничного пафоса. Его пробуют сделать, а настроения, чувства совсем другие. … Даже, опять-таки, буду ссылаться на российские почти официальные источники, они пишут, что самое главное настроение в том числе и в окопах на Донбассе, как они пишут – ожидание украинского наступления. Они не парада ждут, они ждут украинского наступления. Вот это тоже изменение, которое произошло между 9 мая прошлого года и нынешним, как изменилась ситуация», — подытожил Фесенко.

9 мая российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на военном параде в центре Москвы, который прошел на фоне провалов и огромных потерь оккупационной армии РФ в Украине.

Основные тезисы диктатора мало чем отличались от его заявлений, сделанных с самого начала полномасштабного вторжения. Он повторил свои любимые фантазии о Западе и «киевском режиме». Примечательно, что речь Путина больше касалась нынешней войны РФ против Украины, чем Второй мировой, а в его словах читалось нереальное желание «победы» над Киевом.

Российские власти отменили парады на 9 мая в по меньшей мере 21 городе, где они проходили в прошлом году, объясняя это в основном «соображениями безопасности». К диктатору Владимиру Путину в Кремль приехали главы семи стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Беларуси.

