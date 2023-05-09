Путин больше не авторитет. Россияне уже начали записывать свои обращения к Пригожину — видео 9 мая, 19:12 Вместо Путина «единственной надеждой» для россиян стал Пригожин (Фото:NV)

С каждым днем кресло под главой Кремля Владимиром Путиным расшатывается все сильнее, а его авторитет в глазах россиян стремительно падает.

Этому способствует как плачевная для РФ ситуация на фронте, которая еще больше усугубляется паникой из-за предстоящего контрнаступления ВСУ, так и положение дел внутри страны.

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В частности, все более четкие признаки будущей политической смуты можно заметить в высказываниях ранее лояльных Путину адептов «русского мира», к сонму которых, похоже, присоединился и одиозный основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Во вторник, 9 мая, прямо в так называемый «день победы», который является для россиян одной из главных «скреп», он записал видео, в котором рассказал, что часть войск РФ уже сбежала из Бахмута, оголив один из его флангов.

Кроме того, главарь наемников заявил, что страной правит «дедушка», который, пока украинцы каждый день убивают сотни российских оккупантов, думает, «что ему хорошо».

«Что делать дальше стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если, вдруг, случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак», — отметил Пригожин.

В свою очередь россияне, наблюдая за всем этим, наконец смекнули, что Путину их судьба совершенно не интересна, и начали обращаться со своими просьбами к уголовнику с армией таких же отморозков, как и он сам.

Так, в соцсетях появилось видео с жителями Белгородской области, которые жалуются Пригожину на постоянные обстрелы.

«Поселок Красное. Хотим обратиться к Пригожину Евгению Викторовичу. Мы устали. Мы устали от всех бед. Слушать нас никто не хочет. Нас просто бросили. Кроме вас, Евгений Викторович, нам никто не поможет… Уже начинает просто рядышком рваться все, взрываться все. Мы не знаем, что происходит, но война дошла уже и до нас. Евгений Викторович, спасите нас. Помогите, помогите пожалуйста», — попросили укрывшиеся в подвале россияне.

И даже если это всего лишь проплаченная самим Пригожиным постановка, публикация данного видео в столь тяжелой для Путина ситуации является очень показательной.