«Иисус воскрес при каденции Порошенко». В Сети украинцы шутят о различных событиях, которые «произошли благодаря» пятому президенту 18 мая, 23:05 Цей матеріал також доступний українською Мирного решения не будет (Фото:Скриншот с видео пользователя)

После обращения пятого президента Украины Петра Порошенко, в котором он сказал, что законопроект ленд-лиза был выдвинут на рассмотрение еще при его каденции, в Сети понеслись мемы с самыми разными событиями, которые посвящают «седовласому гетману». НВ собрало смешные мемы и шутки.

Видео обращения было опубликовано на YouTube-канале экспрезидента.

Если вы вдруг забыли, кто действительно создал Украину.

Да и победа Kalush Orchestra планировалась еще при каденции Петра Порошенко.

Видео дня

Вот вам подлинное значение к-поп.

Немного невероятных фактов.

Каденция президента Украины Владимира Зеленского также спланирована при каденции Порошенко.

Краткий список важных событий, произошедших благодаря экспрезиденту.

Первый огонь пещерным людям.

Изобретение колес.

Развитие египетских пирамид.

Немногие знают, но Еву создали из ребра Петра Алексеевича.

И яблоко на голову физику Исааку Ньютону сбросил Порошенко.

Шах и мат, атеисты.

Напомним, что президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины. Лэнд-лиз действовал во время Второй мировой войны и давал США возможность оперативно предоставлять союзникам оружие и прочее. Украинцы искренне радуются новости, делают о ней мемы и шутят в Сети, а НВ собрало свежие посты.



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