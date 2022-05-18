«Иисус воскрес при каденции Порошенко». В Сети украинцы шутят о различных событиях, которые «произошли благодаря» пятому президенту

18 мая, 23:05
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Мирного решения не будет (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Мирного решения не будет (Фото:Скриншот с видео пользователя)

После обращения пятого президента Украины Петра Порошенко, в котором он сказал, что законопроект ленд-лиза был выдвинут на рассмотрение еще при его каденции, в Сети понеслись мемы с самыми разными событиями, которые посвящают «седовласому гетману». НВ собрало смешные мемы и шутки.

Видео обращения было опубликовано на YouTube-канале экспрезидента.

https://www.youtube.com/watch?v=AkUCLsvQg6c

Если вы вдруг забыли, кто действительно создал Украину.

Да и победа Kalush Orchestra планировалась еще при каденции Петра Порошенко.

Видео дня

Вот вам подлинное значение к-поп.

https://twitter.com/kasyanchik2/status/1526968764058697728

Немного невероятных фактов.

https://twitter.com/valegrk/status/1526647469001646086

Каденция президента Украины Владимира Зеленского также спланирована при каденции Порошенко.

https://twitter.com/mishchatko/status/1509259535923519488

Краткий список важных событий, произошедших благодаря экспрезиденту.

@dgorkyi #порошенко#україна#мем#политика#рофл#каденція#мемиукраїнською ♬ оригинальный звук - Gorkyi

Первый огонь пещерным людям.

@nazaretto.mp4

Каденція 2.0? 🫧🥇

♬ Popular ppl be using my sound - I’m a nice guy

Изобретение колес.

@nazaretto.mp4

Каденція 6.0? 🤓💾 Не питайте звідки у мене спінер

♬ Popular ppl be using my sound - I’m a nice guy

Развитие египетских пирамид.

@nazaretto.mp4

Каденція 5.0? 💀 Це на довго

♬ Popular ppl be using my sound - I’m a nice guy

Немногие знают, но Еву создали из ребра Петра Алексеевича.

@nazaretto.mp4

Каденція 3.0? 📸😘

♬ Popular ppl be using my sound - I’m a nice guy

И яблоко на голову физику Исааку Ньютону сбросил Порошенко.

@nazaretto.mp4

Хто не зрозумів, той п0гано у школі навчався 🫵🏻

♬ Popular ppl be using my sound - I’m a nice guy

Шах и мат, атеисты.

@nazaretto.mp4

Каденція? Хто зрозумів, той молодець 👊🏼🍔

♬ Popular ppl be using my sound - I’m a nice guy

Напомним, что президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины. Лэнд-лиз действовал во время Второй мировой войны и давал США возможность оперативно предоставлять союзникам оружие и прочее. Украинцы искренне радуются новости, делают о ней мемы и шутят в Сети, а НВ собрало свежие посты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Петр Порошенко Мемы TikTok

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