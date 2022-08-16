«Если бы я выглядел, как мои фан-арты». В Instagram-профиле пса-сапера Патрона поделились милым видео с рисунками маленьких фанатов

16 августа, 10:00
Рисунки маленьких фанатов (Фото:Скриншоты с видео)

Рисунки маленьких фанатов (Фото:Скриншоты с видео)

В Instagram-профиле главной звезды ГСЧС пса Патрона опубликовали видео с фото, куда вместо маленького сапера прифотошопили рисунки детей.

«Если бы я выглядел так, как меня рисуют маленькие подписчики. Это был бы прикол», — говорится в посте.

https://www.instagram.com/reel/ChPp8VXjqwT/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Чтобы лучше рассмотреть:

Инстаграм Патрона
Фото: Инстаграм Патрона
Инстаграм Патрон
Фото: Инстаграм Патрон

Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ и активной работы Патрона с ГСЧС Украины он успел стать настоящей звездой в Сети и реальной жизни, а также получить несколько международных наград.

Видео дня

Также у пса черниговских саперов есть свой профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделал подборку записей из повседневной жизни Патрона.

У пса-сапера есть еще и неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото маленького разминировщика, разнообразные шутки и «мысли» животного об актуальных новостях. НВ собрал самые смешные посты.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Фанаты ГСЧС Рисунок Пес Патрон

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Появляется шанс заработать, но не поддавайтесь иллюзиям

Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком

16 августа, 10:28
Мнения
Пять лучших авто до $10 тыс. (Фото:Car and Driver)
Некоторые любят посвежее /
Пять лучших б/у авто до $10 тыс. возрастом до пяти лет
16 августа, 07:00
Выбор авто
Что будет с Землей и людьми (Фото:Tony Gutierrez)
Сценарий климатической катастрофы /
Культовый американский фантаст предсказал мрачное будущее Земли
15 августа, 21:00
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X