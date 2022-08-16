«Если бы я выглядел, как мои фан-арты». В Instagram-профиле пса-сапера Патрона поделились милым видео с рисунками маленьких фанатов 16 августа, 10:00 Рисунки маленьких фанатов (Фото:Скриншоты с видео)

В Instagram-профиле главной звезды ГСЧС пса Патрона опубликовали видео с фото, куда вместо маленького сапера прифотошопили рисунки детей.

«Если бы я выглядел так, как меня рисуют маленькие подписчики. Это был бы прикол», — говорится в посте.

Чтобы лучше рассмотреть:

Фото: Инстаграм Патрона

Фото: Инстаграм Патрон

Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ и активной работы Патрона с ГСЧС Украины он успел стать настоящей звездой в Сети и реальной жизни, а также получить несколько международных наград.

Видео дня

Также у пса черниговских саперов есть свой профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделал подборку записей из повседневной жизни Патрона.

У пса-сапера есть еще и неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото маленького разминировщика, разнообразные шутки и «мысли» животного об актуальных новостях. НВ собрал самые смешные посты.

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