Хочешь увидеть все красивое, что я снял? У собаки-разминировщика Патрона из ГСЧС появился профиль в TikTok

31 мая, 18:32
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Пес-сапер дошел и до TikTok (Фото:Скриншоты из TikTok Патрона)

Пес-сапер дошел и до TikTok (Фото:Скриншоты из TikTok Патрона)

Пес черниговских саперов Патрон, недавно получивший на Каннском кинофестивале премию Palm Dog Award, теперь имеет собственный профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделало подборку записей из повседневной жизни Патрона.

Видео о награде Palm Dog Award также есть в профиле.

@patron__dsns Тепер я не лише крутий сапер, а й кінозірка!😎🇺🇦 #патрон #песпатрон #патрондснс #patrondsns #славаукраїні ♬ BEE GEES VS 50 cent - EZ

Девушки и ребята, записывайте: настоящие саперы сходят с ума от одуванчиков.

@patron__dsns після роботи можна й подуркувати! #песпатрон #патрон #патрондснс #славаукраїні ♬ моя дивовижна Україна - 🧿

Если вдруг украинцам было интересно, что думает Патрон после работы. Все мы немного пес-разминировщик, когда забыли взять с собой обед.

Видео дня
@patron__dsns Ех…🇺🇦 #песпетрон #патрон #патрондснс #patrondsns #patron #славаукраїні ♬ оригинальный звук - жора

А вот мысли маленького сапера во время работы.

@patron__dsns Стефанія мамо мамо Стефаніііііііяя🇺🇦 #песпатрон #патрон #патрондснс #patrondsns ♬ оригинальный звук - Tanysha & Jessysha

И краткое описание рабочего дня Патрона.

@patron__dsns Доброго вечора, ми з України🇺🇦#патрон #песпатрон #славаукраїні #патрондснс ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Отметим, что за собачкой в TikTok следят уже 40 тысяч подписчиков, хотя первое видео в профиле появилось всего 26 мая.

Напомним, что ранее на неофициальном твиттер-аккаунте Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   ГСЧС Разминирование Милота TikTok Пес Патрон

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