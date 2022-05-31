Хочешь увидеть все красивое, что я снял? У собаки-разминировщика Патрона из ГСЧС появился профиль в TikTok 31 мая, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Пес-сапер дошел и до TikTok (Фото:Скриншоты из TikTok Патрона)

Пес черниговских саперов Патрон, недавно получивший на Каннском кинофестивале премию Palm Dog Award, теперь имеет собственный профиль в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделало подборку записей из повседневной жизни Патрона.

Видео о награде Palm Dog Award также есть в профиле.

Девушки и ребята, записывайте: настоящие саперы сходят с ума от одуванчиков.

Если вдруг украинцам было интересно, что думает Патрон после работы. Все мы немного пес-разминировщик, когда забыли взять с собой обед.

Видео дня

А вот мысли маленького сапера во время работы.

И краткое описание рабочего дня Патрона.

Отметим, что за собачкой в TikTok следят уже 40 тысяч подписчиков, хотя первое видео в профиле появилось всего 26 мая.

Напомним, что ранее на неофициальном твиттер-аккаунте Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.



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