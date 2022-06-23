Золотые лапы Украины. Пес-разминировщик Патрон получил новую награду от кинологического клуба Ирландии 23 июня, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Лапа почти так же красива, как лапы Патрона (Фото:ГСЧС Украины)

Пес-разминировщик черниговских саперов Патрон получил еще одну награду — Золотая лапа от кинологического клуба Ирландии. Об этом сообщили на странице ГСЧС.

«Золотую лапу присуждают собакам за поступок, принесший пользу человеческому сообществу или хотя бы одному человеку. А работа Патрончика — как и всех пиротехников ГСЧС — приносит много пользы всей нашей несокрушимой стране», — говорится в посте.

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Ранее маленький пиротехник получил на Каннском кинофестивале премию Palm Dog Award, которую вручают лучшей собаке, снявшейся в фильме-участнике кинофестиваля.

Также у пса-сапера черниговской ГСЧС Патрона есть неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото маленького разминировщика, разнообразные шутки и «мысли» животного об актуальных новостях. НВ собрало самые смешные посты.



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