«Мене треба ПЕСтити». Подборка самых смешных твитов из аккаунта собаки-разминировщика Патрона

22 июня, 16:47
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Шо ты, дядя, вылезай (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

Шо ты, дядя, вылезай (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

У пса-сапера черниговской ГСЧС Патрона есть неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото малого разминировщика, разнообразные шутки и «мысли» животного об актуальных новостях. НВ собрало самые смешные посты.

Песик отреагировал на новость о том, что во Львове продают миску, из которой он пил в ресторане.

https://twitter.com/patron_pes/status/1535293398411878403

Разминировщик также поделился впечатлениями от новой песни белорусского рэпера Макса Коржа о «братских народах».

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Twitter
Фото: Twitter

В профиле Патрона среагировали на последние скандалы вокруг советника главы ОП Алексея Арестовича, когда тот заявил, что ЛГБТ+ сообщество — это люди с отклонениями от нормы.

Twitter
Фото: Twitter

Немного подкатов от Патрона.

https://twitter.com/patron_pes/status/1531653142454075394

Надпись на картинке: Я нюхач бомб, и ты пахнешь как секс-бомба.

https://twitter.com/patron_pes/status/1526503168590467072

Маленький сапер выбрал язык фактов:

https://twitter.com/patron_pes/status/1526161839607975936

Патрон докопался до бункера:

https://twitter.com/patron_pes/status/1525063025916624896

«Но есть один нюанс».

https://twitter.com/patron_pes/status/1524000225483964418

Амбициозный пес уже выбрал себе будущую профессию.

https://twitter.com/patron_pes/status/1525062930835939328

Никаких салютов еще лет 10!

https://twitter.com/patron_pes/status/1524051000243503104

Ну хватит уже, правда. Ищите задницу Патрона на ОнлиФас.

https://twitter.com/patron_pes/status/1524300391214718977

Напомним, что на неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter ГСЧС Пес Патрон

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