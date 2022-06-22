«Мене треба ПЕСтити». Подборка самых смешных твитов из аккаунта собаки-разминировщика Патрона 22 июня, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Шо ты, дядя, вылезай (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

У пса-сапера черниговской ГСЧС Патрона есть неофициальный твиттер-аккаунт, в котором постят фото малого разминировщика, разнообразные шутки и «мысли» животного об актуальных новостях. НВ собрало самые смешные посты.

Песик отреагировал на новость о том, что во Львове продают миску, из которой он пил в ресторане.

Разминировщик также поделился впечатлениями от новой песни белорусского рэпера Макса Коржа о «братских народах».

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Фото: Twitter

В профиле Патрона среагировали на последние скандалы вокруг советника главы ОП Алексея Арестовича, когда тот заявил, что ЛГБТ+ сообщество — это люди с отклонениями от нормы.

Фото: Twitter

Немного подкатов от Патрона.

Надпись на картинке: Я нюхач бомб, и ты пахнешь как секс-бомба.

Маленький сапер выбрал язык фактов:

Патрон докопался до бункера:

«Но есть один нюанс».

Амбициозный пес уже выбрал себе будущую профессию.

Никаких салютов еще лет 10!

Ну хватит уже, правда. Ищите задницу Патрона на ОнлиФас.

Напомним, что на неофициальном твиттер-аккаунте собачки Патрона, который помогает разминировать Черниговскую область работникам ГСЧС, спросили, что можно сказать во время секса и обезвреживания мин. НВ собрало самые смешные ответы.



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