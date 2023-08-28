В РФ Гитлер выступил по громкоговорителю на вокзале в Сергиевом Посаде — видео

28 августа, 13:03
Поделиться:
Гитлер буквально перекрикивал диспетчера своей речью (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

Гитлер буквально перекрикивал диспетчера своей речью (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

В Сергиевом Посаде Московской области через громкоговорители на местном железнодорожном вокзале выступил Адольф Гитлер.

Читайте также:
Парламентская ассамблея НАТО признала агрессию РФ против Украины геноцидом, а режим Кремля — рашизмом

Соответствующим видео поделились в соцсетях один из пассажиров.

Читайте также:
Андрей Кокотюха
Андрей Кокотюха
Что такое рашизм: искусственное определение или реальная идеология

На нем слышно, как бывший немецкий фюрер в присущей ему манере буквально перекрикивает объявления диспетчера, транслируя россиянам столь близкую им теперь нацистскую идеологию.

Видео дня

«Прикол», — прокомментировал человеконенавистническую речь Гитлера автор видео.

https://twitter.com/LaraFilinni/status/1695964942233375181
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Адольф Гитлер Вокзал Нацизм Российская пропаганда

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X