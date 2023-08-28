В РФ Гитлер выступил по громкоговорителю на вокзале в Сергиевом Посаде — видео 28 августа, 13:03 Гитлер буквально перекрикивал диспетчера своей речью (Фото:Скриншот видео LaraFilinni/Twitter)

В Сергиевом Посаде Московской области через громкоговорители на местном железнодорожном вокзале выступил Адольф Гитлер.

Соответствующим видео поделились в соцсетях один из пассажиров.

На нем слышно, как бывший немецкий фюрер в присущей ему манере буквально перекрикивает объявления диспетчера, транслируя россиянам столь близкую им теперь нацистскую идеологию.

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«Прикол», — прокомментировал человеконенавистническую речь Гитлера автор видео.