Что такое рашизм: искусственное определение или реальная идеология 3 мая, 19:03 NV Премиум

Верховная Рада Украины маркировала политический режим России термином рашизм

Отныне на одно определение авторитарного диктаторского режима стало больше. Но пополнит и дополнит ли это слово словарь политических терминов за пределами Украины? Здесь украинские лидеры мнений пока не придерживаются единого мнения, хотя само слово рашизм ни для одного из них не создает проблем и дискомфорта в вербальной плоскости. Однако без разных точек зрения на один, казалось бы, однозначно недискуссионный вопрос это была бы не Украина.

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Политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook поставил под сомнение аутентичность и, так сказать, научность термина. Его мысли созвучны с моими, хотя специального образования у меня нет. Однако господин Таран прав. В Италии был фашизм, а не италиизм. В Германии был нацизм, а не германизм. Поэтому не стоит придумывать никакого рашизма, как не надо в очередной раз придумывать велосипед. В России сейчас — фашизм с элементами нацизма.

Ему вскоре ответил нардеп, историк и идеолог декоммунизации Владимир Вятрович. Он категорически не согласен и парирует: это ложное упрощение. Рашизм является новой, отличной от фашизма или нацизма идеологией, хотя в нее эклектично включены старые. Следовательно, потребность нового термина имеется. И напоминает: нацизм тоже когда-то вводился как новый термин. Кого интересует развернутая дискуссия — вам сюда. Но в целом аргумент Виктора Тарана против термина рашизм — он, в отличие от фашизма, предназначен больше для внутреннего пользования. И то не всеми, даже в Верховной Раде. Представьте себе, как рашизм гневно клеймит с трибуны Нестор Шуфрич. Представили? Мне тоже сложно.

Несмотря на дискуссию, рациональное зерно в сомнениях политолога есть. Нацизм осудил трибунал в Нюрнберге, и пропаганда его запрещена во всем цивилизованном мире, вплоть до уголовного преследования. Фашизм уже более полувека — это не политическое движение в Италии 1920−1940 годов, а ругательное слово. Причем россияне обзывают фашистами всех, кто им не нравится.

Представьте себе, как рашизм гневно клеймит с трибуны Нестор Шуфрич. Представили?

Сейчас для них фашисты — это украинцы. Мы же, кстати, и нацисты. Почему так? Потому что, повторюсь, Запад воспринимает эти определения однозначно негативно. Что такое рашизм, украинцам еще надо объяснять за пределами страны. А по сути — устрашать, чтобы этот термин в сознании даже равнодушного ко всему и вся обывателя составлял один синонимический ряд с фашизмом, нацизмом, диктатурой, абсолютным мировым злом.

Верховная Рада отмечает: признаками идеологии рашизма считается массовое и систематическое нарушение прав человека как внутри РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. А также преследование граждан за малейшие проявления инакомыслия, которые в современной Российской Федерации трактуются исключительно как предательство «национальных интересов». Однако оккупированная Гитлером Европа на собственной шкуре узнала, что такое обычный фашизм. И только часть государств Евросоюза, которая когда-то была оккупирована и входила в так называемый соцлагерь, почувствовала на себе нарушение прав и преследования.

Но и здесь дьявол выползает из деталей: господствующий режим, который практиковала российско-советская диктатура, официально именовался коммунистическим. Хотя, по определению Верховной Рады, он имел все признаки рашизма.

Так что новое слово в политическом лексиконе описывает не режим Путина, как говорится в пояснительной записке документа. И не режим Брежнева, Хрущева, Сталина, Ленина. По большому счету, то, что мы в разговорах, а теперь уже официально называем рашизмом, сформировалось не в Российской империи, провозглашенной царем Петром, а раньше — как минимум при Иване III Грозном, с появлением опричнины и опричников. Кстати, в мае ровно десять лет, как в украинский лексикон вошло новое слово — титушки. Законодательно не закрепленное как определение наемного в интересах действующей власти или отдельного лица беспринципного боевика, однако вполне нормированное.

Другое дело, опричник — определение и самоопределение, чей корень происходит от исконно русского слова опречь, то есть рядом с сувереном, возле него. Нацизм — сокращенно от национал-социализма (Nationalsozialismus), и ни одна из частей этого слова не криминализирована. Напротив, социализм до сих пор считается положительной политической платформой в некоторых странах Старой Европы. Фашизм происходит от итальянского слова fascio, то есть объединение. И объединяться вокруг кого-то/чего-то, как быть рядом с кем-то — это не преступление. Наоборот, процесс приветствуется. В конце концов, мафия не преступный синдикат, а по лексическому значению — семья. Да и масоны — не криминальная группировка, а лишь аналог клуба по интересам.

Итак, за любым названием сначала идет самоназвание и употребление его внутри сообщества или страны. Зато в России рашисты себя рашистами никогда не называли, в отличие от итальянских фашистов или немецких нацистов. Наоборот, в первой половине 1920-х большевизму и коммунизму в новоиспеченной советской России еще существовала теоретическая альтернатива. То есть, за сомнения в правильности курса не арестовывали и не расстреливали массово. Именно тогда в Москве поэт Алексей Ганин создал «Орден российских националистов», некий забавный кружок фрондеров, которые, тем не менее, называли себя русскими фашистами — в Италии это движение уже существовало.

Рашизм происходит от слова рашен, кириллической транскрипции английского russian. И вовсе не несет негативной коннотации, лишь английское название русского. Однако именно это рашен породило в конце 1970 — начале 1980-х презрительное слово рашка. Именно так россияне с возможностями начали именовать свою страну, в которой нет никаких возможностей для развития и из которой надо «валить». А лидер российских скинхедов Андрей в фильме Павла Лунгина Луна-парк, который в 1992 году был в программе Каннского фестиваля, вопил с большого экрана: «Рашен сам себя страшен!».

Кажись, имеются все основания развивать тему, исследовать российский исконный жизненный уклад и таки прийти к выводу: рашизм — единственно правильный термин, которым можно и нужно описывать не только путинскую, но и в целом — Россию. Остается мелочь: сама Россия должна официально провозгласить рашизм своей государственной идеологией. Как когда-то итальянцы — фашизм, немцы — нацизм, царская Россия — монархию, большевистская — социализм с перетеканием в коммунизм.

Зато Россия пропагандирует, популяризирует и продвигает везде, где только можно, особый пол, который не понять умом, не измерить привычными мерками, загадочную душу и русский мир. Ни один российский правитель еще не признал публично насилие как часть государственной политики. Кроме разве что Ленина, который специальным декретом легитимизировал красный террор. Именно здесь есть приемлемая лазейка, способная прямо показать рашизм производным от идеологии террора, терроризма и насилия. На самом деле террор определен инструментом политической борьбы именно в России начала ХХ века, когда разрозненные левацкие террористические боевки оформились в единое политическое сообщество с соответствующей программой. А после захвата власти в 1917 году вчерашние террористы провозгласили себя государственными деятелями с соответствующими последствиями. Сначала — для России, затем — для Украины, Кавказа, Средней Азии, стран Балтии, Восточной Европы.

Лишь поверхностный экскурс в не такую уж далекую историю очертил теоретическую базу, основу того, что в Украине уже год называют рашизмом. Остается вооружиться этими, а лучше — более глубокими знаниями. И объяснять всем дома и за пределами страны террористические, криминальные традиции того, что сформировалось в рашизм за всю российскую историю. Тогда станет понятно, почему в России себя никто не назовет рашистом. И что новый термин — лишь итог уже известных знаний о государстве опричнины, монархии, диктатуры и террора.

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