Парламентская ассамблея НАТО признала агрессию РФ против Украины геноцидом, а режим Кремля — рашизмом 22 мая, 15:38 По словам Чернева, в принятом документе есть поддержка международного трибунала, помощь Украине и осуждение идеологии рашизма (Фото:Єгор Чернєв/Facebook)

Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 22 мая, признала преступления страны-агрессора России против Украины геноцидом и режим Кремля — рашизмом.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО, нардеп от Слуги народа Егор Чернев в Facebook.

«Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в России — рашизмом. Единогласно», — пишет он.

Видео дня

Он добавил, что ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.

Также, по его словам, в принятом документе есть «и поддержка международного трибунала, и помощь Украине до победы и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и требование о восстановлении территориальной целостности, и санкции, и репарации, и план Маршалла и многое другое».

«Фундамент саммита НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами», — отметил Чернев.

2 мая Верховная Рада приняла постановление, признающее политический режим в России как рашизм и осуждающее идеологические устои и общественные практики российского режима.

11 мая в Парламентской ассамблее Совета Европы зарегистрировали предложение резолюции об осуждении идеологии и практики «рашизма» в Европе.