В Сергиевом Посаде мародеры воруют даже выпавшие в результате взрыва москитные сетки — видео 10 августа, 13:59 Драки за москитную сетку на этот раз, к сожалению, так и не произошло (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области в городе активизировались мародеры.

Дело в том, что мощная ударная волна от детонации хранившихся на его территории боеприпасов повыбивала окна в близлежащих домах, из-за чего дворы оказались заваленными оконными рамами и москитными сетками.

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В связи с этим нашлись и те, кто решил на этом поживиться. При этом речь идет не о каких-то бездомных, пьяницах и других маргиналах, а о вполне «приличных» с виду граждан РФ, о чем свидетельствует обнародованное в соцсетях видео.

На нем видно, как россиянка тащит с собой москитную сетку, однако на ее пути встает другая женщина, которая требует отдать украденное имущество ей.

После недолгого спора мародерке все же пришлось расстаться со своей добычей, после чего она быстро села в такси и уехала.