В Сергиевом Посаде мародеры воруют даже выпавшие в результате взрыва москитные сетки — видео

10 августа, 13:59
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Драки за москитную сетку на этот раз, к сожалению, так и не произошло (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

Драки за москитную сетку на этот раз, к сожалению, так и не произошло (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области в городе активизировались мародеры.

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Дело в том, что мощная ударная волна от детонации хранившихся на его территории боеприпасов повыбивала окна в близлежащих домах, из-за чего дворы оказались заваленными оконными рамами и москитными сетками.

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В связи с этим нашлись и те, кто решил на этом поживиться. При этом речь идет не о каких-то бездомных, пьяницах и других маргиналах, а о вполне «приличных» с виду граждан РФ, о чем свидетельствует обнародованное в соцсетях видео.

На нем видно, как россиянка тащит с собой москитную сетку, однако на ее пути встает другая женщина, которая требует отдать украденное имущество ей.

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После недолгого спора мародерке все же пришлось расстаться со своей добычей, после чего она быстро села в такси и уехала.

https://twitter.com/igorsushko/status/1689518215788167168
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Мародерство Мародеры Взрыв Война России против Украины

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