«Путинюгенд». В РФ юнармеец устроил резню в школе, защищаясь от «украинцев и поляков» 11 сентября, 15:45 Подросток пришел в школу в маске Гая Фокса (Фото:svtv_news/X)

Так называемое «патриотическое воспитание» детей в РФ, основанное на смеси шовинизма и милитаризма, приводит к довольно предсказуемым результатам.

Так, на хуторе Красный Десант в Ростовской области 15-летний Григорий Б. устроил резню в своей родной школе.

Фото: svtv_news/X

Согласно имеющимся данным, подросток пришел в учебное заведение в маске Гая Фокса (персонаж из V — значит вендетта, основанный на личности одного из ключевых участников Порохового заговора против короля Якова I в 1605 году), из-за чего у него вспыхнул конфликт с вахтершей.

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Фото: svtv_news/X

В ситуацию вмешался родственник одной из учениц, после чего школьник достал принесенный с собой кухонный нож.

В результате потасовки пострадали трое взрослых — указанный мужчина, вахтерша и учительница, а спустя какое-то время на место прибыли силовики, которые и обезвредили нападавшего.

При этом во время задержания парень кричал, что на него нападают «украинцы» и «поляки», которыми кремлевская пропаганда уже не первый год пугает своих граждан из всех возможных средств массовой информации.

Фото: svtv_news/X

Как оказалось, подросток был членом пропутинского детско-юношеское общественное движение юнармия, являющейся российским аналогом гитлерюгенда, которая занимается промыванием мозгов российских школьников различными фейками об «ужасных» странах Запада и «величии» России.