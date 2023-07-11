Российские школьники объяснили, зачем РФ напала на Украину. Лучше «аналитики» вы не найдете — видео 11 июля, 15:09 Мамкины эксперты уверены, что РФ борется с некими «сатанистами» (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Кремлевская пропаганда настолько плотно засела в головах граждан РФ, что ее ключевые нарративы о так называемом «коллективном Западе» транслируют уже даже дети.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, доморощенные «аналитики» из числа российских школьников уверены, что агрессия кремлевского режима против других стран, в частности Украины, продиктована якобы борьбой с неким «антихристом».

Видео дня

«Надо победить цивилизацию антихриста. Нам надо снести вот этот вот, вообще, коллективный Запад. Нужно просто уничтожить антихриста. Надо победить, вот это вот, всех сатанистов, либералов, там, масонов… Не буду обобщать… Многие скажут, (слишком невнятная речь — ред.)… масонов. Но, тем не менее, я не буду так обобщать. Философ Рене Генон говорил, что масонство вообще разнородное. Там непонятно, кто нормальный… Ну, понятно, что там есть нормальные и ненормальные. Ненормальных масонов. Кого еще надо победить?.. Леваков. Но не в смысле там коммунистов каких-нибудь, или новых большевиков. Нет. Имею в виду леваков — там всяких ЛГБТ, БЛМ и так далее», — пояснил мамкин аналитик.

Что касается второго эксперта, который, судя по его футболке, может быть как-то связан с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, то, к сожалению, его мнение по этому поводу в опубликованный отрывок не попало.