Российских школьников заставляют «зиговать» под песню «Я русский». Отказавшимся советуют покинуть РФ — видео 16 марта, 10:16 Одно из таких мероприятий прошло в Казани (Фото:Скриншот видео DOXA)

Россия продолжает заимствовать пропагандистские инструменты у нацистской Германии.

На очередной такой пример обратило внимание издание DOXA.

Его журналисты обнародовали видео из Казани республики Татарстан, где местных школьников под песню «Я русский» прокремлевского исполнителя Шамана заставляли вскидывать правую руку подобно нацистскому приветствию Sieg heil (Слава победе).

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Как сообщается, все это было приурочено к так называемому «дню защитника отечества» (23 февраля).

При этом дети других национальностей не особо горели желанием признавать себя «русскими», в ответ на что организаторка данного мероприятия посоветовала им эмигрировать.

«Что, у нас мало так патриотов здесь сидят, оказывается? Поднимайте руки вверх. Я русский! Толчок должен быть в небо. В НАТО!», — потребовала она от непокорных школьников.