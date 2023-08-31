Готовят новое «пушечное мясо». В РФ первоклассников заставляют идти на 1 сентября в военной форме 31 августа, 09:55 Форма оказалась детям еще и не по размеру (Фото:The Insider)

Похоже, что кремлевский режим не намерен менять свою агрессивную милитаристскую политику, и уже готовит новое «пушечное мясо» для будущих захватнических войн.

Как сообщает TheInsider, в Нижнем Новгороде первоклассников школы № 172 решила заставить идти на линейку по случаю 1 сентября в военной форме.

При этом, как это обычно бывает в РФ, выданная форма оказалась детям совершенно не по размеру.

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«Выдали военную форму всем, даже девочкам, которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября», — сетуют родители будущих школьников.

Фото: The Insider

В администрации учебного заведения комментировать данную инициативу отказались, перенаправив все вопросы в департамент образования, где заявили, что дети, которым выдали форму, возможно, будут учиться в «кадетском» классе.

«Каждая школа определяет тот класс, на базе которого в конечном итоге будет составляться кадетский класс. Здесь я не могу точно ответить, но, возможно, решением родительского, общественного и педагогического коллектива на базе данного класса будет формироваться кадетский класс», — пояснили чиновники, добавив, что, если форма кому-то не подходит, ее следует просто «подогнать».