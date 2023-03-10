По стопам нацистов. В РФ начали измерять черепа, культивируя «истинно русскую красоту» с «чистыми» генами 10 марта, 12:41 В скандальной рекламе открыто критикуется смешение генов разных народов (Фото:Коллаж NV/Шимон Бриман/Facebook)

На фоне «патриотического» угара из-за войны против Украины в РФ начали искать формулу «истинно русской красоты» без каких-либо «лишних» генов.

На это обратил внимание у себя в Facebook историк Шимон Бриман.

В частности, российский филиал французской косметической компании Yves Rosher разместил у себя на сайте рекламный проспект с примером черепа, параметры которого якобы и являются стандартом чисто русской красоты.

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Инфографика: Yves Rosher

«Лучшие гены из поколения к поколению создали неповторимый образ русской красавицы. Русский фенотип — отражение чистоты русской культуры, особенный и яркий пример для тех, кто давно утратил свою первозданность и исключительность, расточительно смешивая свои гены с генами других народов», — говорится в брошюре.

Бриман назвал авторов такой идеи «нациками от косметики», проводя параллели с идеями Адольфа Гитлера о «чистоте расы».

Более того, в скандальной рекламе есть также намеки на военную агрессию РФ против Украины, которую там называют «приумножением славы родной земли».

«Матери, жены, дочери — те, кто всегда были на Руси хранительницами семейного очага, пока мужчины приумножают славу родной земли — это основа особой русской цивилизации. Цивилизации величия, силы и неповторимой красоты», — утверждают в российском филиале Yves Rosher.

Позже данная реклама была удалена с сайта компании, однако с ней все еще можно ознакомиться в архиве.

«Три историка Холокоста, прочитавшие эту свежую российскую рекламу, не сговариваясь, сказали мне, что авторы рекламы просто заменили слово „немецкая“ из нацистской пропаганды на „русская“», — отметил Бриман.