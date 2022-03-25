Россияне — новые нацисты. Почему РФ не смогла придумать ничего нового даже в тоталитарном режиме, который сама установила — Вокс Україна 25 марта, 10:45 Цей матеріал також доступний українською «Z» является символом российских оккупантов, вторгшихся на территорию Украины (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

У современного режима в России много тоталитарных признаков, отмечается в общей статье аналитического центра Вокс Україна и канала Історія без міфів. НВ публикует этот материал на условиях партнерства.

Р оссийская пропаганда уже много лет называет украинцев нацистами, неонацистами, бандеронацистами, обвиняет в национализме. Эти термины начали широко использоваться, однако все указывает на то, что их значение сейчас в России мало кто помнит. Ведь если вернуться к значениям и истории, существует не то что риск, а гарантия того, что так называемые россияне «выйдут на самих себя».

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В этом материале Владлен Мараев и Юлия Гуз рассказывают о том, сколько современный режим Путина перенял и сплагиатил от тоталитарных режимов предшественников.

Статья является общим продуктом аналитического центра Вокс Україна и Історії без міфів — популярного канала об истории Украины и мира без декораций и фальсификаций.

Пропаганда и переписывание истории

Тоталитарная пропаганда в нацистской Германии, фашистской Италии или коммунистическом СССР была насквозь этатистской. То есть она преподносила культ государства — мощного, сильного, всеобъемлющего. Муссолини в своей «Доктрине фашизма» создал концепцию: «Все в пределах государства! Ничего вне государства! Ничего против государства!».

Нацистская Германия активно использовала лозунг: «Один народ, одно государство, один вождь» («Ein Volk, ein Reich, ein Führer»). Фактически Путин построил Россию по тому же принципу. Она только формально является федерацией. На самом деле это жестко централизованная, унитарная империя во главе с безальтернативным диктатором, пребывающим у власти уже 22 года, где происходит стремительная и тотальная русификация нероссийских (прежде всего — славянских) народов. К примеру, официальные российские данные о численности украинцев в РФ: в 1989 году — 4,4 млн, в 2002 году — 2,9 млн, в 2010 году — 1,9 млн. Русификация является неизбежной в условиях практически полного отсутствия школ и СМИ на языках национальных меньшинств, общественно-политических организаций, национальных культурных центров.

Нацистский режим в Германии создавался из травмы поражения в Первой мировой войне. Крах Германской империи, потеря части заселенных немцами и немецкоязычным населением территорий, тяжелые экономические кризисы 1918−1923 и 1929−1933 годов — вот что привело Гитлера к власти. Гитлер обещал «восстановить справедливость», возродить утраченное имперское величие Германии, вернуть отобранные соседями земли. Он «назначил» виновными за поражение в Первой мировой войне евреев и коммунистов (канализировал агрессию немецкого общества против них) и поддерживал в общественном сознании представление о «государстве во враждебном окружении» (Германию, окруженную хищными капиталистическими колониальными империями — Великобританией и Францией, — а также «еврейско-большевистским» Советским Союзом, территории которого должны стать жизненным пространством для немцев).

Аналогично и путинский режим создан из травматического опыта краха СССР. В российском обществе, обладающем имперским менталитетом, это было воспринято как тяжелое поражение и всемирное унижение (отсюда — особая ненависть к США, блоку НАТО и «коллективному Западу», «западным ценностям» и «либеральной демократии»). Еще в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века», в результате которой «десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами Российской Федерации» .

Фото: RIA Novosti Host Photo Agency/Александр Vilf via REUTERS

Цель политики Путина совпадает с целью Гитлера восстановить «утраченное величие» своего государства, вернуть себе территории, заселенные русскими, русскоязычными или лояльными к России людьми (здесь был колоссальный просчет Путина: он считал всю Украину лояльной к России, а на самом деле даже подавляющее большинство русскоязычных украинцев — враждебны к России). Как и Гитлер, и Муссолини, и Сталин, Путин исповедует концепцию «опираться на собственные силы» (автаркия, самодостаточность) и «государства во враждебном окружении» (экономические санкции и голосование на Генеральной Ассамблее ООН только подыграют ей). Это типичный нацистский реваншизм. Стремление компенсировать поражение в Холодной войне.

В июле 2021 года мы подробно разбирали опубликованную на сайте Кремля статью «Об историческом единстве россиян и украинцев» авторства Путина. Определенно по тексту проходит утверждение, что Украина целиком и полностью — это детище советской эпохи. Проверив все тезисы статьи, мы убедились, что среди них нет правдивых. В то же время в России по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу статья включена в обязательные темы по военно-политической подготовке в армии. Как сейчас уже стало понятно, назначением статьи было с помощью «нужных тезисов» оправдать запланированное полгода назад вторжение в Украину.

Культ личности

Как и нацистский режим в Германии, фашистский режим в Италии и коммунистический режим в СССР, путинская Россия активно продвигает культ личности своего лидера.

Гитлер, Муссолини и Сталин находились на верхушке власти очень долго (Гитлер — с 1933 по 1945, Муссолини — с 1922 по 1945, Сталин — с 1922 по 1953). Вследствие этого у них исчезло чувство меры, появилось непоколебимое убеждение в собственной богоизбранности, безошибочности, выполнении какой-нибудь великой исторической миссии. Проходившие в этот период выборы были безальтернативными. Ни один из диктаторов не имел серьезных конкурентов. Отстранить их от власти законным путем было невозможно, пока существует политический режим. Следовательно, все трое сошли с властного Олимпа из-за собственной смерти (Гитлер застрелился, Муссолини расстреляли, Сталин скончался).

В честь диктаторов называли улицы, площади и другие объекты. Их изображения присутствовали повсюду. СМИ постоянно уделяли им основное внимание. Пропаганда использовала такие образы, как диктатор и военные, диктатор и дети.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Характерной особенностью культа личности диктаторов является их подчеркнутая маскулинность и мачизм. Пропаганда изображала Гитлера, Муссолини, Сталина, а также продолжает изображать Путина как воинственных, решительных, фанатичных, готовых на радикальные действия политиков, не пожалеющих ни врага, ни усилий своих граждан для достижения цели. Стоит напомнить популярные фото Путина с обнаженным торсом.

Доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины Лариса Якубова писала о культе личности Сталина (но это актуально и для культов личности Гитлера, Муссолини, Путина): «Самым страшным… является его разрушительное влияние на базовые ценностные основы воспроизводства общества, массовая дисплазия сознания, проявлявшаяся в мимикрии рядовых обывателей, а также в превращении в хищников целых профессиональных прослоек, работавших на… террор — физически и идеологически, в застенках, в прессе и школе».

Следует отметить, что о начале формирования культа личности Путина заговорили уже в первые годы его президентства. В частности, в 2001 году агентство BBC обратило внимание на широкий выбор портретов Путина в подземном переходе метро. В 2014 году немецкая газета Die Welt писала о том, что культ личности Путина начал нарастать с началом войны на востоке Украины и еще больше — после оккупации Крыма. Иностранное издание также отметило, что чем изолированнее становится Россия, тем больше там склоняются перед Путиным.

В том же 2014 году журналисты Эспрессо.TV собрали «Топ-5 безумных действий от фанатов российского диктатора». В материале приводятся следующие примеры: лекция и круглый стол по теме взаимосвязи Бога и президента России Владимира Путина (состоялась в сентябре 2014 года в Москве); церковь свидетелей Путина, действующая в Кстовском районе Нижегородской области; серия смартфонов iPhone 5s, на обратных панелях которых отчеканены портрет путина и цитата из гимна рф от итальянского ювелирного бренда Caviar; акция «Порву за путина», когда девушки дефилировали в майках с портретами путина и соответствующими надписями; распространение одежды с изображением кумира жителей РФ. О путине пишут песни, снимают видеоклипы, в его честь и поддержку проводят масштабные мероприятия. И это все лишь часть из того, что происходит в российской реальности.

Википедия содержит страницу «Культ личности Путина», где подробно изложена история явления. Там приводятся хорошо укоренившиеся российской пропагандой мифологемы: Путин — «национальный лидер», Путин — «собиратель русских земель», «Правильный пацан», «Путин против олигархии и олигархов», «Россия выиграла войну в Чечне».

Символика

Буква Z присутствовала на эмблеме 4-й полицейской панцергренадерской дивизии СС (4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division), участвовавшая в боях Второй мировой войны на территории Франции, Советского Союза, Греции, Венгрии, Польши, Германии. Эсэсовцы дивизии были причастны к преступлениям против гражданского населения. В частности, 10 июня 1944 года они сожгли поселок Дистомон в Греции и убили 228 его жителей (в том числе 53 ребенка и 117 женщин).

По происхождению это рунический символ, который называется Вольфзангель (Wolfsangel) — «волчий крюк». В разное время считался символом жестокой и неограниченной тирании, ненависти, нацизма и неонацизма.

Перевернутые варианты Вольфзангеля были размещены также на эмблемах 2-й танковой дивизии СС Дас Райх и 34-й добровольческой гренадерской дивизии СС Ландшторм Недерланд, в которой служили выходцы из Дании и Нидерландов. Обе дивизии также были причастны к совершению массовых преступлений против гражданского населения. Например, эсэсовцы «Дас Райх» вместе с айнзацгруппой Б участвовали в Холокосте (расстрелах евреев) на территории Беларуси в 1941 году, Ландшторм Недерланд — в Нидерландах в 1944—1945 годах.

Символ V в нацистской Германии использовался в качестве «шеврона старого бойца», который должен был выделять древнейших членов СС. Право на его ношение имели те члены СС, которые вступили в ряды нацистской партии (НСДАП) до 30 января 1933 года, — дня прихода Гитлера к власти. Этот символ носил на униформе, в частности, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер — один из главных преступников нацистской Германии.

Российские агрессоры используют буквы латинского алфавита Z и V не только для тактической маркировки своей техники, но и вообще как официальные символы кровавой войны в Украине, которую они называют «спецоперацией».

Наиболее распространено использование буквы Z, первые упоминания о чем можно найти в социальной сети Twitter еще до начала войны — 18, 20 февраля. Буква V, а еще треугольник, квадрат появились чуть позже. Иногда выведенные белой краской на технике буквы обведены кругом.

Ни на российских, ни на мировых ресурсах пока нельзя найти информацию о том, кто придумал символы и что они точно означают. Были также гипотезы, что Z означает войска западного направления, V — восточного (рус. «восток»), а треугольник — южного. Некоторые «экспертные объяснения» сводились даже к инициалам президента Украины: Z — Зеленский, V — Владимир, O (круг) — Александрович. Министерство обороны Украины нашло свои объяснения рашистских букв на вражеской технике и призвало украинцев сообщать, если они заметят.

На официальном Instagram-аккаунте министерства обороны РФ первое сообщение с символикой Z появилось 2 марта. В дальнейшем буквы обыгрывались в лозунгах, таких, как: «Z — За победу», «V — Сила в правде», «demilitariZation», «Zа мир», «V — Задача будет выполнена», «Zа пацанов» и многих других .

Притом что официальных объяснений российской власти того, что, собственно, первоначально вкладывалось в символы, нет, ими пользуются как официальные ведомства РФ, так и поддерживающие российскую агрессию и «величие».

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Несколько примеров.

5 марта детский хоспис в Казани организовал флешмоб, в котором выстроил своих пациентов буквой Z. После этого подобные флешмобы с вовлечением детей распространились по всей стране.

6 марта во время проведения Кубка мира в Дохе 20-летний российский гимнаст Иван Куляк, занявший третье место в соревнованиях, вышел на церемонию награждения, наклеив на груди букву Z. Поэтому Международная федерация гимнастики ( FIG) планирует дисквалифицировать его на один год.

FIG) планирует дисквалифицировать его на один год. Telegram-канал радикального православного движения « Сорок сороков» теперь называется Zорок Zороков.

Сорок сороков» теперь называется Zорок Zороков. Широкую популярность в россии получили автомобильные флешмобы и автопробеги в поддержку их армии. Во время их проведения машины располагают буквами Z и V.

Государственные органы, чиновники, провластные знаменитости и обычные люди используют латинские буквы на аватарках своих соцсетей.

Автор журнала New Yorker Маша Гессе в своей колонке написала: «Графически Z ближе к свастике, чем к любому известному советскому символу, например: пятиконечная звезда, серп и молот или красный флаг».

Действительно весьма странно, почему Российская Федерация, постоянно подчеркивающая концепцию «русского мира», «славянскости», использует латинскую символику вместо кириллической. Это противоречит самой идеологии российского империализма, выразительно «антизападной», «почвеннической», «славянофильской».

Геноцид других народов

Характерным признаком тоталитарных режимов является определение внутреннего врага с последующим массовым террором и геноцидом. Тех, кого невозможно сломать и сделать послушным рабом системы, физически уничтожают. Это делается для того, чтобы ликвидировать любую оппозицию, сплотить общество, канализировать агрессию большей части социума против меньшинства, добиться максимальной поддержки действий власти и отсутствия критики таких действий.

В нацистской Германии существовал культ превосходства «арийской расы» над всеми остальными. «Арийцы», то есть чистокровные немцы, считались «уберменшами» («высшими людьми»). В то же время существовали «унтерменши» («низшие люди») — евреи, ромы, славяне, «полукровки». Тотальному уничтожению по решению Ваннзейской конференции 20 января 1942 года подлежали евреи (всего в результате Холокоста погибли около 6 миллионов человек). Также массово уничтожали ромов, гомосексуалов, душевно больных.

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Характерный эпизод: с точки зрения нацистской пропаганды и нацистской модели мира даже стратегические союзники — японцы принадлежали к «низшей расе» (не арийской). Поэтому когда японская армия в феврале 1942 года одержала поразительную победу и захватила Сингапур (главная база Великобритании в Юго-Восточной Азии), раздраженный Гитлер (который в то же время тоже воевал с Британией!) запретил министру иностранных дел Йоахиму фон Риббентропу издавать поздравительное коммюнике.

Аналогично в путинской России существует культ превосходства («величия») русской культуры, языка, истории, армии, экономики, государственной традиции над всеми остальными. Пропагандируется представление о низовости, второстепенности, провинциальности, слабости, непопулярности, недоразвитости других культур, языков, традиций и т. д. (в частности, украинского). По сути, такое представление господствует среди россиян на массовом и бытовом уровне еще со времен Российской империи и СССР.

Украинцы, крымские татары, как и любые народы государств бывших республик СССР, для россиян всегда были эдакими меньшими братьями. Здесь уместно вспомнить преступления России в Чечне, где в результате российско-чеченских войн (1994−1996 и 1999−2009), по разным подсчетам, погибло от 40 000 до 200 000 гражданских. Не забывайте также о геноциде в Сирии, к которому присоединилась армия россии. По данным Центра документирования преступлений Сирии, начиная с середины марта 2011 года по ноябрь 2020 года здесь погибли 135 500 мирных людей.

В эксклюзивном интервью европейским общественным вещателям 21 марта президент Украины Владимир Зеленский, комментируя тему переговоров с РФ, сказал важную вещь: «Украина не сможет выполнить ультиматум. Мы не сможем этого сделать физически. Мы потеряли людей. То есть надо нас всех уничтожить, и тогда ультиматум будет автоматически исполнен». Другими словами, ультиматум россии состоит в передаче ей земель Украины. Агрессору не нужны украинцы, ему нужны украинские земли, без людей, которые, неожиданно для кремля, от от мала до велика, создают существенные препятствия его планам.

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ), с начала вторжения России в Украину, с 4 часов утра 24 февраля и до полуночи 20 марта, жертвами войны стал 2421 мирный украинец. Среди них 925 человек погибли, а 1496 травмированы. Однако на самом деле цифры могут быть гораздо больше. Ведь 21 марта командир полка Азов майор Денис Прокопенко в комментарии CNN сообщил, что только в Мариуполе количество жертв среди мирного населения достигает 3000.

Фото: УП

Там же, в уничтоженном Мариуполе, российско-фашистские оккупанты вывезли по меньшей мере несколько тысяч человек на свои территории. «Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где кафиры проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города россии, судьба остальных до сих пор неизвестна», — сообщали в Мариупольском городском совете. «То, что сегодня делают кафиры — знакомо старшему поколению, заставшему ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно задерживали и увозили людей», — прокомментировал городской голова города Вадим Бойченко.

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Но не только нацисты увозили людей. Одним из вопиющих преступлений советской власти, читайте — России, в те времена была депортация крымских татар. В 2015 году Верховная Рада признала депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом. Безусловно, нельзя забыть ужасную кампанию против украинцев — Голодомор 1932−1933 годов, жертвами которого стали более 4 миллионов человек.

Игнорирование международного права

Нацистская Германия грубо нарушала нормы интернационального права, двусторонние и многосторонние интернациональные соглашения. Подписание тайного дополнительного протокола к пакту Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года открыло двери для начала Второй мировой войны. В этом документе речь шла о разделе «сфер интересов» в Восточной Европе. То есть фактически о том, какие страны и регионы могла оккупировать Германия, а какие — СССР. Конечно же, протокол подписывали без согласия этих стран.

Подписав с Советским Союзом пакт о ненападении на 10 лет (до 1949 г.), нацистская Германия нарушила его уже на рассвете 22 июня 1941 года, когда совершил нападение на СССР.

Аналогично и путинская РФ, напав на Украину в 2014 и 2022 годах, грубо нарушила сотни международных соглашений.

Однопартийная система

В нацистской Германии была разрешена только одна партия — НСДАП. В сталинском СССР только ВКП (б)/КПСС. В фашистской Италии с 1928 года — только Национальная фашистская партия.

В путинской РФ фактически однопартийная система: «Единая Россия» с 2003 года имеет парламентское большинство, которое на более поздних выборах переросло в конституционное большинство (более 72% с 2021 года). Влиятельных оппозиционных партий не существует. Все остальные партии — или союзники Единой России, или существующие мелкие и малозаметные политические силы, чтобы создавать видимость демократии (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и т. д. ).

Фото: Единая Россия

Тесный союз государства и церкви

Особенно характерно это явление было для фашизма. В Италии при режиме Муссолини пропагандировался пиетет в католическую церковь. В 1929 году было подписано Латеранское соглашение и создано государство-город Ватикан. Папа Римский Пий XI поддерживал агрессивную захватническую политику Муссолини.

В путинской РФ православная церковь Московского патриархата является фактическим прислужником государства, поддерживающим агрессивную внешнюю политику. Российский патриарх Кирилл не то что не осудил войну в Украине, а поддержал версию Путина. Кирилл продвигает тезисы российской пропаганды о том, что на востоке Украины идет война с несогласными, в частности с несогласными с такими свободами, как выбор гендерной идентификации.

Закрепление традиционных гендерных ролей

В фашистской Италии, нацистской Германии и сталинском СССР развился культ семьи. Муж должен был выступать как главный «источник обеспечения» семьи, патриот, работающий на благо государства, а в военное время защищающий страну. Женщина должна была реализовывать себя в домашнем хозяйстве, воспитании детей и на различных вспомогательных ролях.

Всячески пропагандировалось рожать как можно больше детей — тоталитарному государству необходимы новые воины, чем больше — тем лучше. Карьерные возможности для женщин были серьезно ограничены или усложнены. Гомосексуальные отношения были криминализованы.

В нацистской Германии гомосексуалов (как мужчин, так и женщин) считали «неполноценными», «психически больными», подлежащими изоляции в концлагерях с последующей возможностью физического уничтожения (существуют данные, что за годы правления гитлеровского режима было арестовано не менее 100 тысяч мужчин-гомосексуалов). Режим воспринимал этих людей как «ненужных», поскольку они не могли дать жизнь новым гражданам — новым потенциальным воинам и матерям.

В путинской РФ летом 2020 года были внесены поправки в Конституцию России. Статья 114 определяет «единую социально ориентированную государственную политику в области сохранения традиционных семейных ценностей». Брак определен именно как союз мужчины и женщины. Кроме того, в РФ жестко преследуются гомосексуалы вплоть до физических расправ.

Тотальный контроль над СМИ

Во всех тоталитарных режимах правительство имеет неограниченный контроль над средствами массовой информации. Частных СМИ практически не существует. Государство стремится максимально изолировать граждан от альтернативных источников информации, дабы полностью формировать для них повестку дня. То же самое мы видим в путинской РФ — независимые СМИ уничтожены, а сейчас закрываются социальные сети.

Неограниченное влияние аппарата принуждения ( полиция, спецслужбы)

В нацистской Германии охранные отряды (СС) господствующей партии и подчиненная им структура — тайная государственная полиция (гестапо) — получили полный контроль за жизнью общества. Любая оппозиция жестоко и безжалостно подавлялась. Широко практиковались доносы. Следствие и судебные процессы происходили с многочисленными нарушениями прав человека — унижение человеческого достоинства, психологическое давление, физическая пытка. Массовое применение получила смертная казнь, в том числе публичная.

Аналогично было в СССР, где еще большим контролем над обществом обладали органы ВНК/ОГПУ/НКВД/НКГБ/МГБ.

В путинской РФ органы МВД и ФСБ также обладают колоссальным контролем над обществом. Любые попытки народных протестов жестко подавляются, участников арестовывают и сажают в тюрьму. Есть прецеденты осуждения за посты, репосты и даже брань в соцсетях. А недавно заместитель председателя Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сделал заявление о возможности возобновления в стране смертной казни.

Фото: REUTERS/Евгения Новоженина

Крахи блицкригов ( как выводы)

Как видим, режим Путина не придумал ничего нового. Его новое — это не забытое исторической наукой старое. Нацизм, фашизм, сталинизм и рашизм — это одно и то же. Поэтому список их общих характеристик можно продолжать без конца. Добавим только милитаризацию общества, культ захватнической войны, стремление к «блицкригам» — молниеносным победоносным войнам. И немного остановимся на последнем.

Еще одной общей чертой всех диктаторских режимов является неспособность адекватно оценивать собственные силы. На самом деле таким режимам не хватает военачальников, которые имеют смелость доносить диктатору информацию об истинном положении дел в армии; не хватает независимых СМИ, которые отслеживают проблемами в военной сфере и освещают, а не скрывают их; они мало ценят жизнь своих военнослужащих и готовы к колоссальным неоправданным потерям людей и технике ради достижения цели. Однако нацисты/фашисты/рашисты не принимают это во внимание. Из-за убежденности в собственной исключительности и могуществе они переоценивают себя и недооценивают других.

Сталинский СССР 30 ноября 1939 года напал на Финляндию — война с блицкрига превратилась в затяжную, Красная Армия понесла колоссальные потери, смогла оккупировать лишь 10% территории Финляндии и должна была согласиться на заключение мира. Фашистская Италия летом 1940 года начала наступление на британские колонии в Африке, а осенью того же года — на Грецию (в обоих случаях потерпела фиаско). Нацистская Германия 10 мая 1940 года начала блицкриг на Западе — разгромила Францию и Бенилюкс, но не смогла дожать Великобританию и, в конце концов, проиграла ей войну. 22 июня 1941 года та же Германия начала блицкриг на востоке против СССР — он тоже провалился.

Путинская РФ 24 февраля 2022 года начала широкомасштабное вторжение в Украину, надеясь победить за считанные дни — блицкриг потерпел полный провал. Кроме ранее упомянутых предпосылок, блицкриг провалился не в последнюю очередь из-за тотальной коррумпированности и непотизма (кумовства), хищения государственных средств в России на всех уровнях, в том числе и в области военной промышленности и обеспечения. И это — едва ли не единственное, что отличает путинский рашизм от гитлеровского нацизма или сталинизма — в отличие от современников, предыдущие режимы были гораздо безжалостнее к кумовству и коррупции.

Поражение в войне станет крахом путинского нацистского режима. К сожалению, сегодня украинцы продолжают платить за это своими жизнями. Однако важно уже сейчас говорить, что будет после нее. Денацификация Германии проводилась союзными государствами на протяжении многих лет во многих сферах — юридической, культурной, медийной, экономической и других. Денацификация СССР никогда не была проведена — наоборот, Советскому Союзу разрешили закрепить за собой Центральную и Восточную Европу как сферу влияния. На эту сферу влияния сегодня претендует путинская россия. И будет претендовать в дальнейшем, если не провести ее полную денацификацию и разоружение.