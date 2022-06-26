«Труд освобождает». В школе под Москвой провели субботник под лозунгом нацистов: российских учителей «развел» блогер из Беларуси 26 июня, 01:12 Цей матеріал також доступний українською В школе под Москвой провели субботник под лозунгом с нацистских концлагерей (Фото:Влад Бохан)

Сотрудники одной из школ в подмосковном городе Клин провели субботник под лозунгом Труд освобождает, который использовался в концлагерях нацисткой Германии. Акцию провели по заданию белорусского акциониста Влада Бохана, который отправил учителям электронное письмо от имени местного отделения путинской партии Единая Россия.

Блогер рассказал в своем Telegram, что он прислал в школу фейковое письмо от имени правящей в РФ партии Путина Единая Россия с инструкциями к проведению акции. При этом он потребовал прислать фотоотчет с плакатами. Ответ ему прислали уже на следующий день.

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Участники акции сфотографировались с плакатами «Один народ, одна нация, один праVитель».

Организатор акции не указывает, в какую именно школу он отправил письмо, но по фотографиям из отчета российское оппозиционное издание Медиазона выяснило, что это средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7. Директриса школы прочитала вопрос корреспондентки Медиазоны о том, правда ли в школе провели акцию Труд освобождает, но не ответила на сообщение.



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«Это не пранк, цель пранка — смех, это же — акция, вскрывающая страшную и абсурдную иронию свершившейся вокруг нас действительности», — пишет организатор акции.

Он отметил, что в России и в Беларуси снова «подняла голову коричневая чума».

«О какой свободе речь, когда принудительный «труд освобождает"(arbeit macht frei). Свобода в их зрении — отработать, дабы не прилетело от чинуш. Их свобода — это хата с краю. Это привело к тому, что фашизм без сопротивления снова взошел к власти», — пишет блогер.

Arbeit macht frei — фраза на немецком языке, которая в переводе означает «Труд делает свободным» или «Труд освобождает». Нацистский режим использовал ее как лозунг перед входом в Аушвиц и ряд других концентрационных лагерей, таких как Терезиенштадт, Дахау, Заксенгаузен. Фраза стала одним из символов Голокоста.



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