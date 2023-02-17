В Одессе хозяин кафе отказался обслуживать клиентку на украинском и влип в скандал — видео

17 февраля, 12:54
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Мужчина заявил, что учил в школе русский (Фото:Скриншот видео rvn.ua)

Мужчина заявил, что учил в школе русский (Фото:Скриншот видео rvn.ua)

В соцсетях вспыхнул скандал из-за отказа хозяина Cafe de Fleur в центре Одессы обслуживать клиентку на украинском языке.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

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На нем посетительница кафе выражает недовольство тем, что с ней общаются на русском, в ответ на что мужчина заявляет ей, что якобы может по своему желанию отказать в обслуживании на украинском, поскольку заведение — его «частная собственность».

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«Я могу и отказать в обслуживании. Я — хозяин кафе», — ответил владелец на просьбу общаться на государственном.

В свою очередь женщина объяснила предпринимателю, что выбирать язык общения он может у себя дома.

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«Мне все равно, на каком языке у вас была школа, если честно. Я общалась с вами еще адекватно до того момента, когда вы говорите, что это частная собственность… Я не пришла к вам домой. Я не разговариваю с вами в вашей личной жизни. Я пришла в заведение», — возмутилась клиентка, после чего хозяин попросил ее уйти под предлогом того, что кафе уже «закрывается».

После того, как эта история получила огласку, на нее отреагировала представительница языкового омбудсмена в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк.

Она напомнила, что, согласно ст. 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обслуживание по умолчанию должно быть на украинском.

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«Еще раз: обслуживание на украинском в украинских заведениях (и частных в частности) — это не прихоть клиента, а требование действующего законодательства. За нарушение которой, в частности, предусмотрена административная ответственность. Выгонять клиентку из заведения из-за просьбы обслуживать на государственном — это больше, чем просто нарушение законодательства», — подчеркнула она.

В связи с этим секретариате Уполномоченного по защите государственного языка уже принимаем соответствующие меры.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Русский язык Язык Кафе Украинский язык Скандал

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