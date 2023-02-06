«Не зае*ывайте». Спор Феликса Редьки со зрителями на скандальном стендапе во Львове спровоцировал дискуссию по поводу языка 6 февраля, 11:14 Феликс Редька призвал быть к данной проблеме «терпимее» (Фото:Скриншот видео Феликса Редьки)

На фоне военной агрессии РФ в украинском обществе обострилась дискуссия по поводу того, как скоро жители восточных регионов смогут полностью отказаться от русского языка.

Именно в такой спор вылилось выступление во Львове стендапера из Сум Феликса Редьки.

Комик стал рассуждать на тему упреков в адрес жители близких к России областей, которые, по мнению некоторых, слишком медленно избавляются от последствий ее многолетнего культурного влияния.

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«До 24 февраля большинство сумчан разговаривали по-русски. Сейчас ситуация меняется, люди украинизируются. Единственная просьба — не подгоняйте. Потому что, можете только представить, насколько это тяжело бултыхаться в океане суржа, а в спину слышать: „Сколько еще должно упасть бомб, чтобы вы перестали манд*ть по-русски?“. Хочется так к человеку подойти, и в глаза сказать: „Четыре“», — пошутил Редька, что не понравилось нескольким людям в зале.

После этого между ними и началась перепалка, во время которой возмущенные зрители доказывали, что разговаривать необходимо исключительно на украинском, а комик призывал их быть «терпимее».

Таким образом, скандальный номер вскрыл острый запрос общества на публичное проговаривание подобных темы.

В итоге обсуждение этого сложного вопроса перенеслось в соцсети, пользователям которых также есть что об этом сказать.

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook