Преподаватель университета Киева начала «отправлять» студентов на фронт после просьбы вести занятие на украинском языке — аудио 2 февраля, 15:55 Преподавателя приняли решение уволить (Фото:Державний торговельно-економічний університет/Facebook)

Преподаватель Государственного торгово-экономического университета после просьбы вести лекцию на украинском языке начала «отправлять» студентов и их родителей на фронт. В вузе приняли решение педагога уволить.

Запись разговора студенты выложили в соцсетях.

«Ребята, вы дома сидите и меня здесь еще третируете. То им не то, это им не то — с первого занятия. Ребята, совесть у вас есть? Ваши родители дома с вами? Кто из вас в окопах из ваших родителей, скажите мне. А сами вы почему здесь, почему не на фронте? 18 лет вам есть. Почему вы не в добровольцах, скажите? У меня к вам вопрос, вот я русскоязычная, хочу спросить украиноязычных — почему вы сидите дома, ваши родители почему дома сидят?», — говорила педагог.

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В университете уже отреагировали на инцидент.

«ДТЭУ занимает категоричную позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины. В университет поступило обращение студентов и материалы о нарушении преподавателем Иванченко Н. А. педагогической этики, использовании языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что коллектив университета осуждает такие действия, а администрация приняла решение уволить преподавателя Нину Иванченко.