Об этом 25 июня сообщило медиа SCMP. Так кафе на юго-западе Китая в Цзяньюй, небольшом городе провинции Сычуань, оказалось в центре внимания благодаря новому кофе, который там начали готовить.

Реклама

Напиток состоит из латте, смешанного с жидкостью из вареных свиных кишок. Его стоимость 32 юаня (4 доллара США) за чашку. Такой кофе имеет три уровня вкуса: начальный, средний и высокий. Чем выше уровень, тем сильнее ощущается вкус кишок.

«Тушеная свиная кишка с красным соусом — популярное блюдо в Цзяньюй и я решил прорекламировать его в городе. Я соединил его с кофе, чтобы продвигать как свою кофейню, так и это вкусное блюдо нашего города», — цитирует медиа Чжан Ючи, владельца кофейни.

По словам Чжана, они покупают вареные свиные кишки в известном ресторане города, а затем добавляют жидкость из кишок в латте.

«Мы добавляем в кофе ровно 6 граммов кишечной жидкости. Это количество, на котором мы остановились после многочисленных тестов. Мы хотим, чтобы потребители почувствовали деликатность кишечника, но при этом не хотели бы умалить вкус кофе. Мы надеемся, что большинство людей смогут его воспринять», — говорит Чжан и добавляет, что кофе имеет солено-сладкий вкус, как у «соленого сыра».