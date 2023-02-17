В центре Гамбурга появилась инсталляция с трупом Путина. У россиян истерика — видео 17 февраля, 11:41 Соответствующую инсталляцию заметили в квартале красных фонарей (Фото:Коллаж NV)

В одной из магазинных витрин на улице Репербан в центре немецкого Гамбурга появилась инсталляция с трупом кремлевского диктатора Владимира Путина.

Соответствующее видео с негодующей из-за этого россиянкой было обнародовано в соцсетях.

На нем видно валяющийся возле могильного камня окровавленный манекен с лицом Путина, в которого немецкий танк стреляет красными ракетами (да, это ракеты, а не то, о чем подумала россиянка).

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«Я стою прямо в центре улицы. В самом центре города. В этих неприличных местах, где одни проститутки… Вот так вот обращаются с нашим президентом… То есть это нормально? Что человек реально в крови, в какашках, в пенисах. В могиле. Как вам это нравится вообще?», — возмутилась женщина, зачем-то слоняющаяся ночью по кварталу красных фонарей.