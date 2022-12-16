«За*упа года». В Британии появился «золотой» памятник Путину с головой-членом — фото 16 декабря, 15:03 Организаторы акции также предлагали бросать в статую Путина яйца (Фото:The Independent)

В Великобритании появился «золотой» памятник российскому диктатору Владимиру Путину.

Как можно увидеть на опубликованных в соцсетях фото, особенностью монумента, который был установлен английском графстве Вустершир, является голова в форме члена.

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Кроме того, на постаменте присутствует надпись «Bellend of the Year», которую можно перевести как «За*упа года».

Как рассказал The Independent автор скульптуры, пожелавший остаться инкогнито, он решил установить ее в знак протеста против российского вторжения в Украину.

Он также добавил, что всем, кто проходил мимо статуи, предлагалось швырнуть в Путина яйцо, что многие с удовольствием и делали.