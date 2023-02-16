«Попадешь в глаз — с меня пиво». Оккупанты используют портрет Путина для игры в дартс — видео

16 февраля, 16:46
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Авторитет Путина среди россиян резко падает (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Авторитет Путина среди россиян резко падает (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

В связи со все более удручающей ситуацией на фронте среди российских оккупантов растет недовольство руководством страны.

Солдаты жалуются на отсутствие обещанных выплат и нечеловеческие условия службы, их жены — на чесотку и бельевые вши у мужей, принудительно мобилизованные из так называемых «Л/ДНР» — на издевательства и сексуальное насилие со стороны кадыровцев, а наемники ЧВК Вагнера — на командование генштаба ВС РФ, требуя техники и боеприпасов.

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На фоне этого падает и репутация некогда «непогрешимого» в глазах российских граждан главы кремлевского режима Владимира Путина.

В соцсетях обнародовали видео, на котором двое неизвестных, которые, судя по форме, являются военнослужащими РФ, играют в дартс, используя для этого портрет своего диктатора.

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«Попадешь в глаз — с меня пиво», — обещает один из них своему сопернику, уже явно не смущаясь взора глядящего на него со стены Путина.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1626226745308487683?s=46&t=PL_T4osBEslIEP4TkAF2WA

И чем больше подобных примеров отношения к своему «главнокомандующему» будет появляться среди российских военных, тем менее вероятной будет способность его режима устоять после поражения в войне против Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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