ВСУ уничтожили оккупанта из новогоднего поздравления Путина

16 февраля, 12:56
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Обстоятельства ликвидации Юрия Шнайдера не известны (Фото:Коллаж NV)

Обстоятельства ликвидации Юрия Шнайдера не известны (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные ликвидировали одного из оккупантов, снимавшихся в качестве массовки в новогоднем обращении российского диктатора Владимира Путина.

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Речь идет о старшем лейтенанте ВС РФ Юрии Шнайдере по кличке «Круг» 1996 года рождения, об уничтожении которого в четверг, 16 февраля, сообщил у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Видео дня

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1625936000538099713

Эту информацию подтвердили и в прокремлевских сообществах в соцсетях.

Necro Mancer/Twitter
Фото: Necro Mancer/Twitter

Известно, что Шнайдере закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и был лично награжден Путиным за свои военные преступления в Украине орденом «мужества» и возможностью постоять за его спиной вместе с притворявшимися «обычными солдатами» сотрудниками ФСО.

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В то же время обстоятельства ликвидации захватчика на данное время не известны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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