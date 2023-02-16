ВСУ уничтожили оккупанта из новогоднего поздравления Путина 16 февраля, 12:56 Обстоятельства ликвидации Юрия Шнайдера не известны (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные ликвидировали одного из оккупантов, снимавшихся в качестве массовки в новогоднем обращении российского диктатора Владимира Путина.

Речь идет о старшем лейтенанте ВС РФ Юрии Шнайдере по кличке «Круг» 1996 года рождения, об уничтожении которого в четверг, 16 февраля, сообщил у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Эту информацию подтвердили и в прокремлевских сообществах в соцсетях.

Фото: Necro Mancer/Twitter

Известно, что Шнайдере закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и был лично награжден Путиным за свои военные преступления в Украине орденом «мужества» и возможностью постоять за его спиной вместе с притворявшимися «обычными солдатами» сотрудниками ФСО.

В то же время обстоятельства ликвидации захватчика на данное время не известны.