В Борисполе Киевской области местные заметили страуса. Испуганное и растерянное животное бегало по улицам города, местные сняли этот момент на видео.

Соответствующее видео опубликовали сегодня, 28 июля, в Telegram-канале Регионалити. Что с животным сейчас и откуда оно сбежало, пока неизвестно.

Это уже не первый случай, когда в городах замечают необычных для таких местностей животных. Во Львове, на террасе одного из заведений питания города, заметили лису. Испуганное животное сняли на видео.

До того за рубежом зафиксировали на телефон, как в Норвегии по центральной улице города пробежал огромный лось и напугал местных. Между тем в столице Украины тоже поднял шум лось. Рогатое животное бегало между машинами возле метро.