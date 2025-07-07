В Норвегии по центральной улице города пробежал огромный лось и напугал местных — видео
Лось промчался по улице норвежского города (Фото: Kari Kjørsvik Berge/TikTok/скриншот)
В норвежском городке Рьорос, который расположен к северу от Осло, заметили большого лося, который промчался по улице и поднял панику среди местных жителей.
Об этом 20 июня сообщило медиа What’s the Jam. Неожиданно животное появилось на центральной улице и промчалось на большой скорости до ближайшего перекрестка. Люди были вынуждены забегать в магазины и на террасы баров, чтобы избежать дикого животного, а среди детей началась паника.
Местная жительница Кари Кьорсвик Берге зафиксировала этот момент на камеру. Ей пришлось спрятаться за витриной, когда лось направлялся прямо на нее.
Впоследствии власти сообщили, что им удалось выследить животное невредимым и отвести обратно в лес.
Видео набрало более 12 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков.