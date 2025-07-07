В норвежском городке Рьорос, который расположен к северу от Осло, заметили большого лося, который промчался по улице и поднял панику среди местных жителей.

Об этом 20 июня сообщило медиа What’s the Jam. Неожиданно животное появилось на центральной улице и промчалось на большой скорости до ближайшего перекрестка. Люди были вынуждены забегать в магазины и на террасы баров, чтобы избежать дикого животного, а среди детей началась паника.

Местная жительница Кари Кьорсвик Берге зафиксировала этот момент на камеру. Ей пришлось спрятаться за витриной, когда лось направлялся прямо на нее.

Впоследствии власти сообщили, что им удалось выследить животное невредимым и отвести обратно в лес.

Видео набрало более 12 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков.