Во Львове, на террасе одного из заведений питания города, заметили лису. Испуганное животное сняли на видео.

Об этом 5 июля сообщило локальное медиа Varta1 — Варта1. Животное заметили на территории одного из общественных заведений на улице Василия Стуса. На видео видно, что лиса испугана и ходила в разные стороны.

Это уже не первый случай, когда в городе замечают диких хищников, отмечает медиа. На днях ранее жители Сихова сообщили о ядовитой змее, которую обнаружили в жилом районе.

«Призываем всех, кто становится свидетелем появления диких животных в городе, быть максимально осторожными. Не приближайтесь к хищнику — это может представлять угрозу для вашей жизни и здоровья», — говорится в тексте материала.