Во львовский ресторан пришла лиса — момент показали на видео
Во Львове заметили лису (Фото: Varta 1/Facebook/скриншот)
Во Львове, на террасе одного из заведений питания города, заметили лису. Испуганное животное сняли на видео.
Об этом 5 июля сообщило локальное медиа Varta1 — Варта1. Животное заметили на территории одного из общественных заведений на улице Василия Стуса. На видео видно, что лиса испугана и ходила в разные стороны.
Это уже не первый случай, когда в городе замечают диких хищников, отмечает медиа. На днях ранее жители Сихова сообщили о ядовитой змее, которую обнаружили в жилом районе.
«Призываем всех, кто становится свидетелем появления диких животных в городе, быть максимально осторожными. Не приближайтесь к хищнику — это может представлять угрозу для вашей жизни и здоровья», — говорится в тексте материала.