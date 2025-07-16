Сети покорило видео, на котором львовский барабанщик зажигает под хит Teresa & Maria

Во Львове в центре города музыкант оркестра встал из-под барабанной установки и станцевал прямо во время концерта. Видео покорило сеть.

Об этом 14 июля сообщило BBC News Ukrainian. На кадрах видно, как музыкант эмоционально зажигает под песню украинских финалисток Евровидения Alyona Alyona и Jerry Heil Teresa & Maria. Автором видео является пользовательница соцсетей yvgesha.

«Быть как все или быть счастливым?» — подписала свое сообщение автор видео, которая опубликовала его в конце июня в TikTok. В комментариях люди засыпали комплиментами и положительными смайликами зажигательного музыканта.