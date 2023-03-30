«Бавовна» в РФ. Во время пуска ракет по Харькову в Белгороде прогремели взрывы 30 марта, 23:20 В Белгород приехала «бавовна» (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Вечером в четверг, 30 марта, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов. Есть вероятность, что это были звуки от запуска ракет по Харькову.

Несколько взрывов прогремели в городе после запуска ракет С-300 по Харькову, который находится недалеко от Белгорода.

Видео с взрывами публикуют местные жители. Сообщается о девяти мощных взрывах.

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Вечером 30 марта в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.