«Бавовна» в РФ. Во время пуска ракет по Харькову в Белгороде прогремели взрывы
В Белгород приехала «бавовна» (Фото:Жесть Белгород/Telegram)
Вечером в четверг, 30 марта, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов. Есть вероятность, что это были звуки от запуска ракет по Харькову.
Несколько взрывов прогремели в городе после запуска ракет С-300 по Харькову, который находится недалеко от Белгорода.
Видео с взрывами публикуют местные жители. Сообщается о девяти мощных взрывах.
Вечером 30 марта в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.