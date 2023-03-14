Назло НАТО. Россияне нанесли ракетный удар по Белгороду — видео

14 марта, 11:20
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Ракета полетела в сторону жилмассива (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Ракета полетела в сторону жилмассива (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Из-за западных санкций против российской оборонки оккупанты вынуждены использовать вооружение, которое уже давно исчерпало свой ресурс.

Результатом этого становятся пуски ракет по собственной территории.

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Очередной такой случай произошел в ночь на вторник, 14 марта, в Белгороде, о чем свидетельствует видео, обнародованное в одном из местных Telegram.

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На нем видно, как одна из ракет российской системы противовоздушной обороны меняет свою траекторию и, вместо того, чтобы сбить заданную воздушную цель, летит в сторону жилого массива, после чего происходит мощный взрыв.

Информации о масштабах возможных разрушений в результате данного инцидента пока не поступало.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1635574665971134464?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия ПВО Ракета Белгород Война России против Украины

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