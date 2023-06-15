Украинский боец спас лису, застрявшую головой в пластиковой бутылке — видео 15 июня, 16:19 Животному грозила гибель от голода и жажды (Фото:Коллаж NV)

Украинские защитники в свободное от боев время продолжают спасать попавших в беду животных, как домашних, так и диких.

В соцсетях появилось видео, как боец Сил обороны пришел на выручку к любопытной лисе, застрявшей головой в обрезанной пластиковой бутылке.

Поскольку самостоятельно избавиться от нее животному никак не удавалось, над ним нависла реальная угроза гибели от голода и жажды.

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Впрочем, судьба распорядилась так, что лису заметил неравнодушный солдат, который и избавил ее от столь печальной участи.

И хотя перепуганное животное сначала сопротивлялось, не понимая намерений человека, конец у этой истории оказался счастливым.