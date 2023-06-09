Под Одессой спасли собаку, которую прибило к берегу на доске. Она могла приплыть из Херсонской области — видео 9 июня, 19:44 Собака, спасенная в Одесской области после теракта россиян на Каховской ГЭС (Фото:Общественная организация Animal SOS Odessa / Facebook)

В Одесской области спасли обессилевшую собаку, которую прибило к берегу на доске вместе с мусором.

Организация Animal SOS Odessa сообщила, что пса привезли к ним ночью, сейчас его лечат в клинике.



Telegram-канал Новости Одесса писал, что пес оказался в Григоровке Одесской области.



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Фото: Animal SOS Odessa / Facebook

Ранее в одесских каналах начали публиковать видео с мебелью и бытовой техникой, которые течением вынесло в Черное море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.



По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.

