Бойцы ВСУ спасли попавшего в ловушку краснокнижного зверька. В Украине их осталось около 100 особей — видео

1 мая, 13:12
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Сам зверек от помощи бойцов сначала упорно отказывался (Фото:Скриншот видео tania7g7/TokTok)

Сам зверек от помощи бойцов сначала упорно отказывался (Фото:Скриншот видео tania7g7/TokTok)

Военнослужащие Сил обороны снова пришли на помощь дикому животному, попавшему в беду возле их боевых позиций.

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На этот раз им оказалась краснокнижная перевязка из семейства куньих, которых в Украине насчитывается лишь около 100 особей.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, «захватив» один из окопов ВСУ, зверек попал в ловушку и уже не смог самостоятельно оттуда выбраться.

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В свою очередь украинские бойцы поспешили ему на выручку, однако животное, не понимая их намерений, от помощи упорно отказывалось, из-за чего солдатам пришлось ограничиться использованием подручных средств, чтобы их новый знакомый выбрался из ямы самостоятельно.

В итоге, воспользовавшись сброшенным туда бронежилетом одного из военных, зверек снова оказалась на воле, после чего убежал по своим делам.

@tania7g7 #червонакнига #ЗСУ #війнавукраїні #війна #тхір #перегузня #тварина ♬ оригінальний звук - Tetiana
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Война России против Украины

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