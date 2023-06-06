Полицейский спас песика, оказавшегося в ловушке после подрыва РФ Каховской ГЭС — видео

6 июня, 12:46
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Жителей Херсонской области призывают позаботиться о безопасности животных (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Жителей Херсонской области призывают позаботиться о безопасности животных (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

В результате российского теракта с подрывом Каховской гидроэлектростанции многие животные на подтопленных территориях по оба берега Днепра оказалась в ловушке, и нуждаются в помощи.

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Об этом во вторник, 6 июня, сообщили украинские правоохранители, которые обнародовали в соцсетях видео спасения попавшего в беду пса.

На нем видно, что из-за разлива реки животное оказалось отрезанным от суши, однако заметившие это полицейские сразу же пришли к нему на помощь, и эвакуировали в более безопасное место.

Видео дня

На фоне этого правоохранители просят жителей пострадавших районов позаботиться о безопасности животных, и не оставлять их на произвол судьбы, особенно на привязи.

«Жители Херсона, спасите своих любимцев от подтопления. Не оставляйте животных на цепях или в вольерах/клетках. Берегите себя, эвакуируйтесь и дайте меньшим друзьям шанс на жизнь», — призвали в МВД.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1665988914123882497
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Согласно имеющимся данным, в результате теракта РФ на Каховской ГЭС подтоплена часть Херсона и девять окрестных сел. Кроме того, в зоне риска находятся еще около 80 населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Объявлена эвакуация населения.

В Укргидроэнерго отмечают, что восстановлению уничтоженная россиянами ГЭС не подлежит.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Животные Полицейский Подтопление Война России против Украины Каховская ГЭС

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