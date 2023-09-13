Спутники NASA зафиксировали пожары на морском заводе в Севастополе — фото

13 сентября, 09:28
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В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы и начался пожар (Фото:Соцсети/Телеграм)

В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы и начался пожар (Фото:Соцсети/Телеграм)

Спутники NASA зафиксировали атаки на морской завод в оккупированном россиянами Севастополе в ночь на среду, 13 сентября.

На карте пожаров проекта FIRMS видно три очага возгорания. Огонь охватил завод около 4 утра.

FIRMS
Фото: FIRMS

В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в Севастополе, оккупанты перекрыли Крымский мост. Утром Минобороны России заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод, в результате которой были повреждены два корабля Черноморского флота РФ.

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В Украине новые взрывы в Крыму официально не комментировали.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Севастополь NASA Пожежа

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