«Тирасполь, спишь?». У россиян паника из-за слухов о возможной операции ВСУ в Приднестровье. Украинцы их троллят
Россияне опасаются, что ВСУ хотят захватить арсенал в селе Колбасна (Фото:NV)
На фоне слухов о якобы готовящейся операции украинской армии по освобождению оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы у проживающих там россиян началась настоящая паника.
После провала планов РФ по созданию сухопутного коридора к данному территориальному образованию путем захвата Одессы, дислоцированный там российский военный контингент оказался практически изолированным.
В то же время, в селе Колбасна находится крупный арсенал, где хранится огромное количество оружия и боеприпасов, вывезенных из ГДР и Чехословакии после вывода оттуда советских войск.
Поскольку он может сильно пригодиться ВСУ, россияне считают, что Киев хочет ввести в Приднестровье войска, чтобы захватить эти склады и расправиться с оккупационными силами РФ, вернув регион под контроль Кишинева.
В свою очередь украинцы еще больше подливают масла в огонь, тролля их своими «угрозами».