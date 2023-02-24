«Тирасполь, спишь?». У россиян паника из-за слухов о возможной операции ВСУ в Приднестровье. Украинцы их троллят 24 февраля, 16:37 Россияне опасаются, что ВСУ хотят захватить арсенал в селе Колбасна (Фото:NV)

На фоне слухов о якобы готовящейся операции украинской армии по освобождению оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы у проживающих там россиян началась настоящая паника.

После провала планов РФ по созданию сухопутного коридора к данному территориальному образованию путем захвата Одессы, дислоцированный там российский военный контингент оказался практически изолированным.

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В то же время, в селе Колбасна находится крупный арсенал, где хранится огромное количество оружия и боеприпасов, вывезенных из ГДР и Чехословакии после вывода оттуда советских войск.

Фото: Скриншот с Telegram

Поскольку он может сильно пригодиться ВСУ, россияне считают, что Киев хочет ввести в Приднестровье войска, чтобы захватить эти склады и расправиться с оккупационными силами РФ, вернув регион под контроль Кишинева.

Фото: Скриншот с Telegram

Фото: Скриншот с Telegram

Фото: Скриншот с Telegram

В свою очередь украинцы еще больше подливают масла в огонь, тролля их своими «угрозами».

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Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter