Российский пропагандист год назад «брал без боя» Киев, а теперь предрекает распад самой РФ — видео 24 марта, 15:24 Андрей Караулов считает, что через пару лет РФ больше не будет (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появился забавный ролик с адептом так называемого «русского мира» Андреем Карауловым, столкнувшимся с суровой реальностью, в которой РФ не «великая сверхдержава», а государство-террорист на грани развала.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Кремлевский цирк.

В начале полномасштабного вторжения РФ указанный персонаж предрекал неминуемый захват Украины.

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«Сумы сдались, как известно, без боя. Киев будет сдан, очевидно, так же, как и другие города — без боя. Да и любое сопротивление, когда идет такая махина, бессмысленно. К девяти-десяти часам вечера не знаю, где будет Зеленский. Скорее всего, уже в Турции. Там у него активы. Это называется, что все кончено», — прогнозировал пропагандист в феврале 2022-го.

Однако, несмотря на такую железную уверенность в победе РФ, уже спустя год его настроения кардинально изменились.

«Боюсь, что через несколько лет не будет никакой единой России. Я не о партии. Партии не будет еще раньше. Самой России не будет как единой страны», — прогнозирует разочарованный Караулов.