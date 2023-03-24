Возомнил себя «генералиссимусом». Медведев требует танки, запугивая чиновников телеграммой Сталина — видео 24 марта, 12:25 Медведев прочитал руководству ОПК телеграмму Сталина от 41-го года (Фото:NV)

Превратившись в настоящее посмешище даже в самой РФ, кремлевский «свадебный генерал» Дмитрий Медведей изо всех сил пытается повысить свой «авторитет».

Осознав, что его игра в так называемого «ястреба», выступающего не только за захват Украины, но и за открытую конфронтацию со всем Западом, никого особо не впечатлила, российский политический клоун вознамерился перевоплотиться в советского диктатора Иосифа Сталина.

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А поскольку харизмы для такой «реинкарнации» ему не хватило, а призвать из ада дух генералиссимуса не вышло, Медведеву пришлось довольствоваться его цитированием.

Не осознавая плачевного состояния российского оборонно-промышленного комплекса, замглавы совбеза РФ набросился на руководство ОПК с требованием производить больше танков, довольно прямо угрожая им репрессиями.

«Не могу не обратить вашего внимания на то, как оценивалась эта работа в сходной ситуации. Я вам сейчас зачитаю одну телеграмму: „Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажитесь нарушителями своего долга, начну вас громить как преступников“… Иосиф Сталин. 17 сентября 41-го года», — зачитал он чиновникам.

После этого окончательно оторвавшийся от реальности Медведев потребовал от них исполнять не годовые обязательства, а «декадные».

«Хочу, чтобы вы меня услышали, и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило», — пригрозил он директорам оборонных предприятий.