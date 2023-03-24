Возомнил себя «генералиссимусом». Медведев требует танки, запугивая чиновников телеграммой Сталина — видео

24 марта, 12:25
Поделиться:
Медведев прочитал руководству ОПК телеграмму Сталина от 41-го года (Фото:NV)

Медведев прочитал руководству ОПК телеграмму Сталина от 41-го года (Фото:NV)

Превратившись в настоящее посмешище даже в самой РФ, кремлевский «свадебный генерал» Дмитрий Медведей изо всех сил пытается повысить свой «авторитет».

Читайте также:
Медведеву причудилось, будто разбитая армия РФ может дойти до Львова

Осознав, что его игра в так называемого «ястреба», выступающего не только за захват Украины, но и за открытую конфронтацию со всем Западом, никого особо не впечатлила, российский политический клоун вознамерился перевоплотиться в советского диктатора Иосифа Сталина.

Видео дня

А поскольку харизмы для такой «реинкарнации» ему не хватило, а призвать из ада дух генералиссимуса не вышло, Медведеву пришлось довольствоваться его цитированием.

Не осознавая плачевного состояния российского оборонно-промышленного комплекса, замглавы совбеза РФ набросился на руководство ОПК с требованием производить больше танков, довольно прямо угрожая им репрессиями.

Читайте также:
«Армата из бумаги». Гиркин жестко издевается над безумными заявлениями Медведева о российских танках

«Не могу не обратить вашего внимания на то, как оценивалась эта работа в сходной ситуации. Я вам сейчас зачитаю одну телеграмму: „Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажитесь нарушителями своего долга, начну вас громить как преступников“… Иосиф Сталин. 17 сентября 41-го года», — зачитал он чиновникам.

Читайте также:

Свои угрозы Медведев подкрепил цитатой Аль Капоне (Фото:Скриншот видео t.me/medvedev_telegram/NV) Утратил связь с реальностью. Медведев решил поугрожать ракетным ударом по Бундестагу в Берлине

После этого окончательно оторвавшийся от реальности Медведев потребовал от них исполнять не годовые обязательства, а «декадные».

«Хочу, чтобы вы меня услышали, и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило», — пригрозил он директорам оборонных предприятий.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1638939826530533377
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Танки Российская агрессия Дмитрий Медведев ОПК Оборонка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X